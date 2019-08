Utalentowany piłkarz Paris Saint-Germain Kylian Mbappe z powodu kontuzji będzie pauzował przez cztery tygodnie - poinformował klub mistrza Francji. 20-letni napastnik doznał urazu mięśnia uda podczas niedzielnego meczu ekstraklasy z Toulouse (4-0).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Mbappe o Neymarze: "Chciałbym, żeby został". Wideo © 2019 Associated Press



Reklama

To oznacza, że Mbappe nie zagra w co najmniej dwóch spotkaniach ligowych - z Metz w piątek i ze Strasbourgiem 14 września, a także prawdopodobnie w pierwszym meczu PSG w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Co więcej, zabraknie go w kadrze Francji na eliminacje mistrzostw Europy. "Trójkolorowi" zagrają z Albanią 7 września i Andorą trzy dni później.

W niedzielnym spotkaniu kontuzji mięśnia nabawił się także Urugwajczyk Edinson Cavani. Klub poinformował, że w jego przypadku uraz jest mniej poważny i 32-letni napastnik powinien wrócić do gry "nie później niż za trzy tygodnie".

Po trzech kolejkach Ligue 1 paryżanie zajmują trzecie miejsce z sześcioma punktami. Prowadzi Rennes, które wygrało wszystkie trzy spotkania - w tym z PSG 2-1.

Ligue 1: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy