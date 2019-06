Liga Narodów. Portugalia i Cristiano Ronaldo z kolejnym trofeum. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Cristiano Ronaldo nie strzelił gola w finale, ale i tak został najlepszym strzelcem Final Four Ligi Narodów. Zdecydowały o tym trzy bramki zdobyte w półfinale przeciwko Szwajcarii. Czy to jest już wystarczający powód, aby poważnie myśleć o kolejnej Złotej Piłce? Portugalczyk na pewno wrócił do gry.