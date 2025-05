O 8:30 zapukał mężczyzna. Otworzyła mu mistrzyni Wimbledonu. Rozegrał się dramat

Przed dwoma dniami Petra Kvitova przypomniała o sobie nie tylko fanom tenisa, gdy w Rzymie odniosła pierwsze zwycięstwo po długim rozbracie z kortem. Czekała na to dokładnie 583 dni. W czwartek miała przystąpić do meczu II rundy, ale kontuzja zmusiła ją do rezygnacji z dalszego udziału we włoskiej imprezie. Czy po raz kolejny znajdzie w sobie siłę, by wrócić do gry o wysoką stawkę? Można być o to zupełnie spokojnym. Wróciła przecież nawet wtedy, kiedy po ataku bandyty z nożem usłyszała, że to dla niej koniec.