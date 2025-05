Niesamowite, czego w Rzymie dokonała Świątek. Idzie na rekord

Świątek idzie jak burza. Miażdżąca statystyka

Najwięcej setów wygranych do zera w "tysięcznikach" WTA Polka zanotowała w 2022 roku. Wówczas wygrała ich aż dziewięć (dwa w Rzymie, trzy w Miami, dwa w Indian Wells oraz tyle samo w Dosze). Patrząc na jej tegoroczną dyspozycję, niewykluczone, że w obecnej kampanii idzie na rekord. Oprócz Internazionali d’Italia mistrzyni Roland Garros powinna wystąpić jeszcze w Canadian Open, zawodach w Cincinnati, Pekinie i Wuhan. Być może w tym roku przekroczy dziesiątkę partii, w których rozbija rywalki do zera na zawodach z cyklu WTA 1000.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Dobrze czułam się na korcie, a piłki latały tam, gdzie chciałam. To świetny start turnieju. Uwielbiam grać w Rzymie i bardzo cieszę się występami na tych kortach. Byłam zaskoczona, że tak głośno mi dopingowaliście, bardzo to doceniam, to pomaga na korcie. Dziękuję wam za to i mam nadzieję, że będę miała jak najwięcej okazji, by dla was zagrać - mówiła Iga Świątek tuż po czwartkowym meczu. Teraz jej rywalką będzie Danielle Collins.