Spełnił się czarny scenariusz w Hiszpanii. Tragiczne wieści, polski zawodnik nie żyje

Patryk Kościowski w Hiszpanii przebywał w celach wypoczynkowych . W wyprawie na Półwysep Iberyjski towarzyszyła mu partnerka, z którą pokłócił się tuż przed zaginięciem. Sportowiec po słownej konfrontacji ze swoją wybranką opuścił auto i przepadł bez śladu. Do wspomnianych wydarzeń doszło na autostradzie AP-7 między Malagą a Marbellą, o czym informował portal "WP SportoweFakty". Dziennikarze wspomnianego medium skontaktowali się także z trenerem zawodnika. Nie miał on dobrych wieści.

"To jest bardzo dziwne, że tyle dni młody facet nie daje znaku życia. To może trwać jeden dzień, ale nie cztery. Podobno to jest też okolica nieciekawa, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak napaści. Mieszka tam sporo Marokańczyków, którzy żyją z rabunków" - przekazał Leszek Kulik. Szkoleniowiec wraz z najbliższymi fightera wierzył w szczęśliwe zakończenie. W poszukiwania zaangażowali się także kibice udostępniający plakaty z wizerunkiem sportowca w mediach społecznościowych. Czas nie grał jednak na ich korzyść.