Szeremeta miała dość, teraz mówi o tym otwarcie. "Chciało mi się płakać"

W poniedziałek w Warszawie rozpocznie się Puchar Świata pod patronatem World Boxing. Impreza będzie jednocześnie jubileuszową, 40. edycją Turnieju im. Feliksa Stamma.

Na Torwarze wystąpi 13 zawodniczek, w tym zdublowane zostaną cztery kategorie wagowe: 48 kg, 60 kg, 65 kg i 70 kg. W składzie jest sześć zawodniczek, które miesiąc temu zdobyły medale w PŚ w Foz do Iguaçu w Brazylii: Wiktoria Rogalińska (54 kg) złoto, Julia Szeremeta (57 kg) srebro, Aneta Rygielska (60 kg) srebro, Kinga Krówka (65 kg) srebro, Natalia Kuczewska (51 kg) brąz, Oliwia Toborek (75 kg) brąz. Reklama

Korzystając z zaproszenia Polskiego Związku Bokserskiego, wybraliśmy się na Media Day, aby porozmawiać między innymi z Szeremetą.

Jakub Żelepień, Interia: Jak ważny jest dla ciebie fakt, że Puchar Świata odbędzie się w Warszawie i będziesz walczyć przed własną publicznością?

Julia Szeremeta: Bardzo się cieszę, że tak ważna i prestiżowa impreza zawitała do Polski. To będzie dopiero drugi taki turniej organizowany przez nową federację, więc nie mogę się doczekać. Na dodatek mam świadomość, że będzie to jednocześnie Turniej im. Feliksa Stamma, więc to duży zaszczyt tam wystąpić.

Pierwszy turniej Pucharu Świata - w Brazylii - zakończył się dla ciebie srebrem. Wróciłaś zadowolona, bardzo zadowolona czy z poczuciem niedosytu?

Chciałam osiągnąć jeszcze więcej. Srebrny medal niby cieszy, ale celowałam w złoto. Mam nadzieję, że wywalczę je tutaj w Polsce i dobrze się pokażę.

Nadal podchodzisz do boksu w kategoriach dobrej zabawy? Twoje słowa sprzed roku o "relaksie i dobrej muzyczce" stały się viralem. Reklama

Tak, chcę się dobrze bawić, prezentować jak najlepszą formę. Uwielbiam moment wejścia do ringu, a doping będzie mnie napędzał jeszcze mocniej.

Rozmawiałem z twoim trenerem Tomaszem Dylakiem, który powiedział mi, że w ostatnich miesiącach celowo ograniczono twoją ekspozycję w mediach i na różnych eventach. Miałaś skupić się przede wszystkim na treningach. Jak się z tym czujesz?

W grudniu byłam bardzo zmęczona wywiadami i eventami. Kiedy ktoś do mnie podchodził, to chciało mi się płakać. Na szczęście później odpoczęłam i nabrałam nowej energii. Faktycznie ostatnio jest troszkę mniej mediów, ale to nie tak, że całkowicie zniknęłam. Od czasu do czasu gdzieś się pokażę. Nie przeszkadza mi to.

Czyli my, dziennikarze, potrafimy być męczący.

Różnie to bywa. Po igrzyskach działo się w moim życiu bardzo dużo. Jeździłam z miejsca na miejsce, co chwilę były jakieś obowiązki pozasportowe. A przecież jednocześnie przygotowywałam się też do grudniowej walki. Dopiero pod koniec roku udało mi się wygospodarować czas na odpoczynek. Reklama

Czułaś się jak na autopilocie?

Tak, wszystko kręciło się wokół igrzysk. Spotkania, wywiady, eventy, podcasty. Pytania były podobne, czułam, że mówię ciągle o tym samym.

To ja o igrzyska nie będę pytał. Wróćmy na koniec do Pucharu Świata. Nad czym pracowałaś w trakcie treningów?

To była raczej taka ogólna praca, nie skupiałam się na jakimś jednym elemencie. W pewnym momencie podkręciliśmy intensywność, teraz już zeszliśmy z obciążeń. Najlepiej boksuje mi się na świeżości, więc teraz w najbliższych dniach ważna będzie regeneracja.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PUCHARU ŚWIATA W WARSZAWIE:

12 maja (poniedziałek)

11:00 - Eliminacje

17:00 - Eliminacje





13 maja (wtorek)

11:00 - Eliminacje / Ćwierćfinały

17:00 - Eliminacje / Ćwierćfinały





14 maja (środa)

11:00 - Ćwierćfinały / Półfinały

17:00 - Ćwierćfinały / Półfinały





15 maja (czwartek)

11:00 - Półfinały

17:00 - Półfinały





16 maja (piątek) - FINAŁY

12:00-14:30 - Finały (blok I)

16:45 - Uroczyste otwarcie gali

17:05-19:55 - Finały (blok II)

Wstęp na eliminacje, ćwierćfinały i półfinały jest darmowy. Za bilety na finał trzeba natomiast zapłacić. Szczegóły TUTAJ . Reklama

Jakub Żelepień, Interia

Julia Szeremeta / Wojciech Olkuśnik / East News

Julia Szeremeta / Polsat Sport

Julia Szeremeta / screen / Polsat News