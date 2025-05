74 minuty i po wszystkim w meczu Collins - Ruse. Znamy rywalkę Świątek w trzeciej rundzie

Kolejny mecz wiceliderka rankingu rozegra w sobotę. Tuż przed godz. 15:00 na korcie Pietrangeli rozpoczęła się batalia, która miała wyłonić rywalkę dla Świątek w trzeciej rundzie włoskich zmagań. Oprawo rywalizacji z 23-latką walczyły Danielle Collins i Elena-Gabriela Ruse. Dla Amerykanki był to pierwszy występ od pięciu tygodni. Rumunka miała już na swoim koncie trzy pojedynki w Rzymie, w dodatku rozegrane dzień po dniu. Będąca na 88. miejscu w rankingu tenisistka musiała się przedzierać do głównej drabinki przez eliminacje. W pierwszej fazie docelowych rozgrywek pokonała Polinę Kudiermietową po trzysetowej batalii. Dzięki temu mogła w czwartek stanąć do walki z reprezentantką USA.