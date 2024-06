Norbert Kobielski jechał do Rzymu po medal, był w bardzo dobrej formie, co przy wyrównanej stawce dawało wielkie nadzieje. I świetnie zaczął rywalizację, by nagle zawalić trzy próby na 2.26. Stracił szansę, był wściekły. A trybuny na Stadio Olimpico wiwatowały, bo z opresji ratował się też Gianmarco Tamberi, bożyszcze tłumów w Italii, mistrz świata i złoty medalista olimpijski. I zrobił to tak, że 2.31 m skoczył już tylko on. Wziął dla Włoch dziesiąte już na tych mistrzostwach złoto, a na koniec... pokonał 2.37 m.