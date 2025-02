Jaki to był powrót Duplantisa, zmiana na szczycie. I atak na nowy rekord świata

Armand Duplantis zaczął sezon 2025. I ruszył w Berlinie po pierwszy cel: skok na co najmniej 6.02 m

Posiadaczem najlepszego wyniku w tym sezonie był od dwóch tygodni Amerykanin Christopher Nilsen, który w Caen przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 6.01 m . Wysokość godna wielkiego mistrza z Uppsali, który tylko w ubiegłym roku w Astanie sezon zaczął poniżej szóstego metra. A wcześniej przez pięć lat tak czynił, zwsze na starcie było to co najmniej 6.00 m.

Dlaczego Szwed wybrał akurat mityng w Berlinie, a nie np. wczorajszy, bardziej prestiżowy w Lievin? Być może chodziło o sprawy finansowe, a być może o to, że organizatorzy postawili na skok o tyczce. To była to ozdoba programu, do rywalizacji Duplantis dostał m.in. medalistę olimpijskiego Emanuila Karalisa.