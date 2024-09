Armand Duplantis z kolejnym rekordem. Wyjaśniła się kwestia tego z Chorzowa

Trzy razy Armand Duplantis bił w tym roku rekord świata - ten ostatni raz miał miejsce niespełna trzy tygodnie temu w Chorzowie. I ów rekord do dziś wynosił 6.26 m. Tak zapewne pozostanie do sezonu halowego, bo jeśli ktoś miał go poprawić, to właśnie genialny Szwed - w finale Diamentowej Ligi w Brukseli. Nie dał rady, "przegrał" nie tyle z formą, co z pogodą i zimnem. Bo forma wciąż jest wyśmienita - "Mondo" pięknie skoczył wcześniej 6.11 m, a to nowy rekord zawodów w stolicy Belgii. Wyżej już nie spróbował.