Bukowiecki prowadził po 1. serii, później padł "World Lead". Skandal na sam koniec

W Lievin jako pierwsi zaczęli kulomioci, trochę "wypchnięto" ich przed głównym program. To o tyle dziwne, że w stawce pojawiły się wielkie nazwiska, z mistrzem Europy Leonardo Fabbrim oraz brązowym medalistą olimpijskim z Paryża Rajindrą Campbellem na czele. A Polskę reprezentował Konrad Bukowiecki , zapewne liczący, że we Francji w końcu uda mu się przekroczyć 21 metrów.

Konrad Bukowiecki sensacyjnie prowadził w Lievin. Skończył daleko. A Leonardo Fabbri przerzucił wszystkich w tym roku

Polak w każdym z tegorocznych konkursów przekraczał 20 metrów, niemal w każdym dobijał do 20,5 m. Aż w końcu w ostatni weekend w Łodzi oddał bardzo dobry rzut - pchnął kulę w linię 21. metra, może nawet odrobinę za nią. Dokładny pomiar wykazał jednak 20.95 m . - W końcu wróciłem do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami na świecie. W Łodzi obsadę mieliśmy bardzo mocną i wygrana w takim gronie to też plus. Naprawdę się cieszę, że w końcu moje wyniki zaczynają przypominać starego mnie - mówił w sobotę .

Reszta zaś się poprawiała, zwłaszcza Fabbri. w drugiej kolejce uzyskał 21.67 m - pokazał, że forma idzie w górę. I już do końca zawodów zawsze przekraczał to 21 metrów, w trzeciej serii uzyskał 21.78 m, a w ostatniej - 21.95 m. To wtedy przy jego nazwisku pojawiły się literki "WL", co oznacza "World Lead". O 10 cm poprawił bowiem najlepszy w tym roku wynik na świecie - należący od kilku dni do Nowozelandczyka Jacko Gilla.