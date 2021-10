Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. to bez wątpienia największa rewelacja zeszłego sezonu. Została po raz pierwszy w swej historii mistrzem Polski i na dodatek doszła do finału Europe Cup FIBA. Dopiero w finałowym starciu ostrowska drużyna uległa ekipie Ironi Nes Ziona z Izraela.

Po tych sukcesach przychodzi czas na próbę największą - Stal Ostrów Wlkp. po raz pierwszy wystąpi w Lidze Mistrzów FIBA, w której rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek meczem obrońcy tytułu Hereda San Pablo Burgos z Besiktasem Stambuł.





Liga Mistrzów FIBA - kto z kim zagra?

W eliminacjach i sezonie zasadniczym Ligi Mistrzów udział wezmą 52 drużyny z 30 krajów. W I etapie sezonu zasadniczego (4 października - 22 grudnia) zagrają 32 ekipy podzielone na osiem grup. Do drugiej fazy awansują bezpośrednio tylko ich zwycięzcy, a zespoły z miejsc drugich i trzecich miejsc powalczą o awans do kolejnej rundy, także grupowej, w bezpośrednich meczach do dwóch wygranych.

W drugim etapie zostaną utworzone cztery grupy, a dwie najlepsze drużyny uzyskają awans do ćwierćfinałów. Od tego momentu walka toczyć się będzie systemem play off (do dwóch wygranych), by wyłonić uczestników turnieju Final Four (początek maja). Triumfator otrzyma premię w wysokości miliona euro.

Rywalami ostrowskiej Stali będą: Hapoel Jerozolima (Izrael), Pinar Karsiyaka (Turcja), Baxi Manresa (Hiszpania). W Manresie występuje dwóch koszykarzy znanych z polskich parkietów - Łotysz Janis Berzins, wicemistrz kraju z Enea Zastalem Zielona Góra (2021), oraz Amerykanin Joe Thomasson (Polpharma, Start, Zastal).

Pinar to finalista ubiegłego sezonu, zaś Hapoel to czołowa drużyna ligi izraelskiej, ćwierćfinalista LM. Stal jako debiutant będzie miała trudne zadanie. Przed rokiem o sile LM przekonał się Start, który nie zdołał w fazie grupowej odnieść żadnego zwycięstwa.

Terminy meczów Stali: Baxi Manres - Stal (6 października), Pinar Karsiyaka - Stal (13 października), Stal - Hapoel Jerozolima (27 października), Hapoel Jerozolima - Stal (10 listopada), Stal - Baxi Manresa (7 grudnia), Stal - Pinar Karsiyaka (22 grudnia)





Grupy Ligi Mistrzów FIBA

A: Lenovo Teneryfa (Hiszpania), Dinamo Sassari (Włochy), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy), BC Prometej Zaporoże (Ukraina)

B: Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (Polska), Hapoel Jerozolima (Izrael), Pinar Karsiyaka (Turcja), Baxi Manresa (Hiszpania)

C: Lavrio Megabolt (Grecja), BC Niżny Nowogród (Rosja), JDA Dijon (Francja), Unicaja Malaga (Hiszpania)

D: AEK Ateny (Grecja), Falco Szombathely (Węgry), VEF Ryga (Łotwa), Nutribullet Treviso (Włochy)

E: Igokea Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), ERA Nymburk (Czechy), PAOK Saloniki (Grecja), Galatasaray Stambuł (Turcja)

F: SIG Strasbourg (Francja), Filou Ostenda (Belgia), Tofas Bursa (Turcja), BC Kalev Tallinn (Estonia)

G: Hapoel Holon (Izrael), Happy Casa Brindisi (Włochy), Darussafaka Stambuł (Turcja), U-BT Kluż-Napoka (Rumunia)

H: EWE Baskets Oldenburg (Niemcy), San Pablo Burgos (Hiszpania), Besiktas Icrypex Stambuł (Turcja), Rytas Wilno (Litwa)

Wcześniejsi polscy uczestnicy Ligi Mistrzów:

2016/2017 - Rosa Radom (faza grupowa), Stelmet Zielona Góra (faza grupowa)

2017/2018 - Rosa Radom (faza grupowa), Stelmet Zielona Góra (1/8 finału)



2018/2019 - Anwil Włocławek (faza grupowa), Polski Cukier Toruń (III runda kwalifikacji)



2019/2020 - Anwil Włocławek (faza grupowa), Polski Cukier Toruń (faza grupowa), Legia Warszawa (II runda eliminacji)



2020/2021 - Anwil Włocławek (I runda kwalifikacji), Start Lublin (faza grupowa)



2021/2022 - Stal Ostrów Wlkp.