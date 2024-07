Jego klasę najlepiej pokazuje fakt, że jako jedyny zawodnik w historii wywalczył tytuł szosowego mistrza świata trzy razy z rzędu: w Richmond, Dosze i Bergen. Dokonał tego na trasach o różnej charakterystyce, co dodatkowo potwierdza jego klasę. Właśnie wszechstronność była jego wielkim atutem: potrafił doskonale finiszować w płaskim terenie, ale i w pagórkowatym terenie pozostawał konkurencyjny.

To między innymi dzięki temu zdominował na lata klasyfikację punktową "Wielkiej Pętli" , wygrywając ją w latach 2012-2019 siedem razy. Nie zrobił tego tylko w 2017 roku - został wtedy zdyskwalifikowany po 4. etapie za spięcie z Markiem Cavendishem, rekordzistą wszech czasów w liczbie etapowych triumfów w wyścigu.

Legenda, której gwiazda blakła

Niestety, począwszy od sezonu 2021 gwiazda Petera Sagana już tylko blakła. Wciąż był w stanie wygrywać - czy to w mistrzostwach kraju, czy nawet w wyścigach World Tour, lecz wyraźnie ustępował już pod wględem szybkości nowemu pokoleniu. W ubiegłym roku poinformował, że kolarstwo szosowe odstawia na boczny tor. Miał startować tylko incydentalnie, skupiając się na rywalizacji w MTB. Właśnie w tej dyscyplinie chciał wystartować podczas igrzysk w Paryżu . Nie wywalczył jednak kwalifikacji - jego kraj zdobył zbyt mało punktów rankingowych, by wystawić choć jednego przedstawiciela.

Jakby tego było mało, Słowak zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Wiosną, w trakcie jednego ze startów wykryto u niego problemy z sercem. Powrócił do rywalizacji, ba - znów pojawił się nawet na szosie (podczas majowego Tour de Hongrie), ale... to już nie było to. Ostatecznie piękna kariera zamknie się w tę niedzielę. Poinformowano, że 34-latek zakończy ją udziałem w mistrzostwach kraju w kolarstwie górskim, które odbywają się w Koszycach.