Pobił rekord wszech czasów. Cztery lata temu nie miał prawie nic

Kiedy "Manxman" przeciął linię mety 5. etapu "Wielkiej Pętli" jako pierwszy, kolarski świat oszalał. Zewsząd sypały się gratulacje, a podziw wyrażali nawet bezpośredni rywale. Trudno się jednak dziwić. Jego wyczyn zapisze się w historii. I to nie tylko z uwagi na "suchą" liczbę 35 wygranych. Przede wszystkim przez drogę, jaka Cavendisha do niej wiodła .

Mark Cavendish był we łzach. "Prawdopodobnie ostatni wyścig"

Cavendish ostatecznie znalazł drużynę, wiążąc się z ówczesnym Deceuninck - Quick Step Patricka Lefevere'a. Karta się odwróciła. Po obiecującej wiośnie znalazł się w składzie na "Wielką Pętlę" i... wygrał cztery etapy oraz klasyfikację punktową, a dodatkowo w liczbie triumfów w tym wyścigu objął prowadzenie ex-aequo z legendarnym Eddym Merckxem. Już w kolejnym roku znów znalazł się na zakręcie - menedżer zdecydował sie go nie zabierać do Francji, co w zasadzie przesądziło o odejściu z drużyny. Pojawiły się kolejne wątpliwości co do kontynuacji kariery, ale Mark dał sobie jeszcze jeden rok - tym razem w Astanie.