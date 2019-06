Hiszpan Alejandro Valverde przedłużył kontrakt z Movistarem do 2021 roku, a co najmniej do 2024 będzie związany z tą grupą w innym charakterze. 39-letni mistrz świata jest jednym z najstarszych i najbardziej utytułowanych kolarzy w zawodowym peletonie.

"Alejandro będzie się ścigać w błękitnej koszulce jeszcze w wieku 41 lat i pozostanie w strukturach naszej grupy co najmniej do 2024 roku" - poinformowała hiszpańska ekipa.

W ubiegłym roku w Innsbrucku Valverde sięgnął po swój siódmy medal mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego, ale pierwszy złoty. Wcześniej miał w kolekcji dwa srebrne i cztery brązowe.

W trwającej od 2002 roku zawodowej karierze kolarz z Murcji odniósł 125 zwycięstw, mimo dwuletniej przerwy w startach z powodu zamieszania w aferę dopingową Puerto. Jako jeden z nielicznych wygrywał zarówno wielkie toury (Vuelta a Espana 2009), jak i krótkie wyścigi etapowe (m.in. trzykrotnie Dookoła Katalonii) oraz klasyki (m.in. cztery triumfy w Liege-Bastogne-Liege, pięć w Strzale Walońskiej).

W jednym z wywiadów Valverde oświadczył, że jego ostatnim sportowym marzeniem będzie olimpijski medal w Tokio w 2020 roku.

Zdjęcie Alejandro Valverde / AFP