Trener piłkarzy ŁKS Wojciech Stawowy zapewnił, że wszystkim w klubie z Łodzi wciąż zależy na pozostaniu w Ekstraklasie, w związku z czym jego piłkarzom nie brakuje motywacji do dalszej walki. Dodał, że każda zła seria kiedyś się kończy i liczy na przełamanie w meczu z Zagłębiem Lubin.

ŁKS ma już tylko teoretyczne szanse na pozostanie w gronie najlepszych polskich drużyn. Przed dodatkową rudną rozgrywek zespół z Łodzi zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i traci aż 14 punktów do pierwszego miejsca gwarantującego pozostanie w elicie. Optymizmu kibicom beniaminka nie dodaje też forma prezentowana ostatnio przez piłkarzy trenera Wojciecha Stawowego, którzy w dwóch ostatnich meczach z Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław stracili siedem goli i nie zdobyli ani jednego.

Opiekun łodzian zapewnił jednak, że wszystkim w ŁKS wciąż zależy na pozostaniu w ekstraklasie, w związku z czym jego zawodnikom nie brakuje motywacji do dalszej walki. "Mocno to wszystko przeżywamy, mamy świadomość, że jest bardzo źle, ale chcemy to z każdym najbliższym meczem zmieniać i z takim nastawieniem jedziemy do Lubina" - przekonywał Stawowy.

Konfrontacją z Zagłębiem łodzianie rozpoczną w piątek rywalizację w dodatkowej rundzie. To rywal, który zdobył 17 punktów więcej i nieźle prezentuje się po wznowieniu rozgrywek.

Trener ŁKS podkreślił, że w tym spotkaniu chce, by jego zespół prezentował się lepiej niż ostatnio i przede wszystkim z determinacją dążył do długo oczekiwanego zwycięstwa.