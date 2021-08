Grający jako pomocnik lub napastnik Yaxshiboyev przechodził do Legii z białoruskiego Szachcioru Soligorsk w lutym bieżącego roku. Podpisana przez niego umowa miała obowiązywać do 2023 roku. Uzbek nigdy nie wywalczył miejsca w pierwszej drużynie "Wojskowych", w czym przeszkodził kontuzje i niska forma, co kilkakrotnie podkreślał trener Czesław Michniewicz.

24-latek został więc wypożyczony do Sheriffa Tyraspol, który sensacyjnie dostał się do Ligi Mistrzów. Mołdawski klub w fazie grupowej zmierzy się z Realem Madryt, Interem Mediolan oraz Szachtarem Donieck. Być może szanse na występy przeciwko czołowym europejskim klubom dostanie także Jasur Yaxshiboyev, który jeszcze do niedawna mieścił się tylko w kadrze rezerw warszawskiej Legii.

