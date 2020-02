Najdroższy transfer w historii między dwoma klubami Ekstraklasy stał się faktem! Legia Warszawa wpłaciła klauzulę wykupu zawartą w kontrakcie Bartosza Slisza, wynoszącą 1,5 mln euro, dzięki czemu były już piłkarz Zagłębia Lubin dołączy do stołecznego klubu.

Młodzieżowy reprezentant Polski w czwartek i piątek przechodził badania medyczne przed transferem. Przebiegły one pomyślnie, dzięki czemu 20-latek może wzmocnić kadrę Legii. Jego kontrakt będzie obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku.



Slisz to obiecujący środkowy pomocnik, mający status młodzieżowca. Do tej pory rozegrał 48 spotkań w Ekstraklasie, zdobywając dwie bramki i trzy asysty.

- Jestem bardzo podekscytowany i myślę, że emocje będą mi jeszcze długo towarzyszyły. Pierwsze dni w Legii Warszawa są dla mnie bardzo ważne. Chcę się wkomponować w zespół jak najszybciej i mam pewność, że zostanę dobrze przyjęty. Nie mogę już się doczekać pierwszego meczu w nowych barwach - mówi Bartosz Slisz w rozmowie z oficjalnym portalem Legii.

20-latek rozegrał już kilkanaście spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W ubiegłym roku dołączył do kadry U-21, prowadzonej przez trenera Czesława Michniewicza. W barwach Legii będzie występował z numerem 99 na plecach, podobnie jak w Zagłębiu.

- Jest to zawodnik, który profilowo i ambicjonalnie wpisuje się w profil naszej drużyny, jaką budujemy od czerwca 2019 roku. Chcę tego zawodnika. Potrzebujemy go. Bardzo dobrze go znamy. Jest gotowy do tego, żeby od razu wystąpić, przystąpić do rywalizacji. Będzie miał też oczywiście swój czas, żeby w tej drużynie się zaaklimatyzować, żeby oswoić się z byciem w nowym klubie - opisywał swojego nowego podopiecznego szkoleniowiec Legii Aleksandar Vuković.

