To może być transferowy hit! Jak informuje portal Legia.net, ekipa mistrza Polski jest blisko zakontraktowania Artura Boruca, który może powrócić na stadion przy ulicy Łazienkowskiej po 15 latach.

Tej postaci chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Artur Boruc to 65-krotny reprezentant Polski, który na swoją renomę zapracował genialnymi występami nie tylko w kadrze, ale i w zagranicznych ligach.

40-latek jest wychowankiem Pogoni Siedlce, lecz już w wieku 19 lat trafił do Legii, z którą utożsamia się do dziś. To właśnie stołeczny klub pozwolił mu wypłynąć na szerokie wody.

W 2005 roku Boruc został wypożyczony do Celticu Glasgow, gdzie po roku trafił w ramach transferu definitywnego. Potem bronił jeszcze barw: AC Fiorentina, FC Southampton i AFC Bournemouth. Teraz, po 15 latach gry poza granicami kraju, 40-latek jest bliski powrotu do Legii.

31 lipca wygasa kontrakt łączący Boruca z Bournemouth. Jak informuje portal Legia.net, mistrzowie Polski chcą wykorzystać tę okazję, by zakontraktować swojego byłego zawodnika i są bliscy wypełnienia tego celu.