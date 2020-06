Wypożyczony z Cracovii Jaroslav Mihalik zostaje na kolejny sezon w Lechii Gdańsk. Umowa między klubami zawiera opcję definitywnego wykupu piłkarza, który dobrze czuje się nad morzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia Gdańsk. Stokowiec: Wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku. Wideo pogonszczecin.pl

Potwierdziły się informacje Interii z 7 czerwca.

Reklama

Lechia doszła do porozumienia z "Pasami" - wypożyczenie Jaroslava Mihalika zostało przedłużone do końca rozgrywek w sezonie 2020/21.



- Cieszę się, że Lechia chciała, żebym został, a ja również bardzo dobrze czuję się w Gdańsku. Widzę, że trener mi ufa, dlatego jestem zadowolony, że zostaję - powiedział Jaroslav Mihalik oficjalnej stronie Lechii.



Ze względu na uraz, który zawodnik odniósł w swoim debiucie w "Biało-Zielonych" barwach, jego początek w nowym zespole był utrudniony. Do tej pory Jaroslav Mihalik rozegrał w barwach Lechii 10 meczów, w których zanotował dwie bramki i asystę.



Mihalik ma również na swoim koncie sześć występów w seniorskiej reprezentacji Słowacji. W narodowych barwach skrzydłowy zdobył jedną bramkę.



MS



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy