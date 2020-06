Wypożyczony z Cracovii do Lechii Gdańsk słowacki skrzydłowy Jaroslav Mihalik gra Lechii Gdańsk coraz lepiej. Już we wtorek „Pasy” mogą przekonać się, co tracą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Martin Chudy po meczu z Lechią. Wideo INTERIA.TV

Jaroslav Mihalik to piłkarz, za którego w 2017 roku Cracovia zapłaciła 850 tysięcy euro. Latem tamtego roku na mistrzostwach Europy do lat 21 Mihalik miał pewne miejsce w składzie reprezentacji Słowacji. Dla porównania, jego rodak, Lukasz Haraslin był wchodzącym z ławki. W polskiej lidze nieporównanie lepszą pozycję wywalczył sobie Haraslin, a Mihalik srodze rozczarowywał. Obecnie Lukasz jest zawodnikiem włoskiego Sassuolo, a "Jaro" po zimowym exodusie z Gdańska nieoczekiwanie stał się skrzydłowym numer jeden ekipy Piotra Stokowca.

Reklama

Najlepszym meczem Mihalika w Lechii było bez wątpienia spotkanie w Lubinie z Zagłębiem. Słowak zdobył dwa gole w meczu zakończonym niecodziennym wynikiem 4-4. Potem rozgrywki przerwano z powodu pandemii koronawirusa. Ten nietypowy czas i "lockdown" miał i wciąż ma wpływ na życie wielu ludzi, przeważnie negatywny.

W przypadku Jaroslava Mihalika było odwrotnie. Nieopatrznie, wbrew przepisom pojechał na rodzinną Słowację, gdy wrócił do Gdańska czekała go dwutygodniowa kwarantanna. Po jej zakończeniu pojawił się na obiekcie Lechii, odmieniony i lżejszy o kilka kilogramów. Ostro wziął się do roboty, jakby zrozumiał, że wykonuje najfajniejszy zawód świata, ale do talentu musi dołożyć ciężką pracę. Dobra ostatnio forma Mihalika zadecydowała, że strony zdecydowały o przedłużeniu współpracy. Zawodnik zostanie wypożyczony do Lechii z Cracovii na rozgrywki sezonu 2020/21. Umowa zawierać będzie również opcję wykupu.



W bieżącym sezonie Mihalik zdobył dla gdańszczan dwa gole w ośmiu meczach ligowych. Kolejny mecz ligowy lechiści rozegrają już w najbliższy wtorek o godzinie 18, a ich rywalem będzie Cracovia. Umowa między klubami nie przewiduje zakazu gry Jaroslava Mihalika przeciw "Pasom", z którymi wiąże go kontrakt do czerwca 2022 roku.



Maciej Słomiński

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy