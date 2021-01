Historyk piłki nożnej Leszek Śledziona posługując się dokumentami źródłowymi jednoznacznie wskazuje na starszeństwo "Pasów".

Maciej Słomiński, Interia: Co pan sądzi o toczącym się właśnie sporze między Cracovią i Wisłą? Poszło o to, który z klubów jest starszy.

Leszek Śledziona, historyk piłki nożnej: - Najkrócej jak można ujmę to tak: przewodniczący Rady Nadzorczej czy dział marketingu nie są odpowiednimi osobami, by wypowiadać się na ten temat, na którym podejrzewam, że się nie znają. Odbieram to jako kolejną odsłonę "Świętej Wojny". Zrozumiałbym, gdyby Wisła Kraków zgodnie z prawdą ogłosiła, że jest pierwszym mistrzem ligi, pierwszym zdobywcą Pucharu Polski. Drugi najstarszy istniejący obecnie klub w Polsce - to naprawdę nie jest ujma!

Argumentacja przewodniczącego Rady Nadzorczej Wisły Tomasza Jażdżyńskiego zasadza się na tym, że przed II wojną światową Cracovia przyznawała się do roku 1907 jako daty powstania.

- Jubileusz Cracovii w 1936 r. został przełożony na następny rok, to była częsta praktyka w czasach II RP (m.in. ŁKS, Lechia Lwów tak zrobiły) z powodu braku kasy. "Pasy" z premedytacją w 1937 r. wydały odznakę jubileuszową gdzie są daty 1906 -1937.

Czy to znaczy, że Cracovia jest bezsprzecznie starsza?

- Dla historyka mniej istotne jest, co ktoś napisał 15, 20 lat po fakcie. Najważniejsze są dokumenty, materiały źródłowe wydane dzień po zdarzeniu, ewentualnie kilka miesięcy po nim, góra kilka lat, nie więcej! Proszę zapoznać się z oświadczeniem Wisły opublikowanym w gazecie "Głos Narodu", której redaktorem naczelnym był działacz i późniejszy jej prezes Antoni Beaupré. W tym oświadczeniu prezes Wisły po wygranym meczu derbowym przyznaje Cracovii starszeństwo! Dysponujemy dokumentami założycielskimi Wisły, Cracovii oraz klubów lwowskich, które znajdują się w tamtejszych archiwach. To nie są tajemnice, tu nie ma miejsca na interpretacje.

Jaka jest zatem data powstania "Pasów"?

- W czerwcu 1906 r. do Krakowa, by uczyć miejscowych gry w piłkę, przyjechały dwa kluby lwowskie - drużyna Szkoły Realnej, późniejsi Czarni Lwów oraz drużyna Klubu Gimnastyczno-Sportowego (K-GS) IV Gimnazjum pod przewodnictwem doktora Piaseckiego. Miało to miejsce 4 czerwca 1906 r. Z pierwszą z tych drużyn zagrała ekipa "Studentów". Rywali dla drużyny IV gimnazjum brano "z łapanki", składała się z widzów obserwujących wcześniejszy mecz.

Oczywiście, krakusy grały wcześniej w Parku Jordana, ale niezrzeszone w ramach klubów. 13 czerwca krakowianie zebrali się na pierwsze spotkanie. To już jest dawno bezsprzecznie ustalone. Mogę do wglądu w każdej chwili przedstawić wycinek prasowy z czerwca 1906 r., mówiący o powstaniu Akademickiego Klubu Footballowego. We wrześniu klub przybrał nazwę Akademicki Klub Footballowy Cracovia. Fuzja Cracovii z Biało-Czerwonymi nastąpiła w 1907 r.