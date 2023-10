Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zadał cios Rosji. Do odwołania zawiesił on bowiem Rosyjski Komitet Olimpijski. Uzasadnił to rozwiązanie stwierdzeniem, że Rosja uznała i zaakceptowała regionalne organizacje sportowe w Ludowych Republikach Ługańskiej, Donieckiej, Chersońskiej i Zaporoskiej.