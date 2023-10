Rosjanie żądają milionów od MKOl. Sprawę ma rozstrzygnąć sąd

Wciąż nie wiadomo, czy Rosja będzie mogła uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Co prawda MKOl wydał rekomendację, mówiącą o tym, by dopuszczać sportowców z tego kraju do międzynarodowych imprez, ale pod neutralną flagą. I choć takie rozwiązanie budzi spore kontrowersje, to coraz więcej federacji się na nie zgadza. Niechętni są za to sami Rosjanie, którzy uważają to za dyshonor.