Iga Świątek wygrywa Roland Garros 2022! WIDEO

Iga Świątek wygrywa Roland Garros 2022!

Iga Świątek triumfuje w Paryżu. 21-letnia Polka w wielkim stylu pokonała w finale Rolanda Garrosa Amerykankę Cori Gauff 6:1, 6:3. To jej drugie zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Za to zwycięstwo zarobiła dwa miliony 200 tysięcy euro.



10 października 2020, 4 czerwca 2022 - dwie daty, które już na trwale wejdą do historii polskiego tenisa i polskiego sportu. Iga Świątek blisko 21 miesięcy temu i dziś wygrywa wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w grze pojedynczej. Jest jedynym polskim sportowcem, który tego dokonał.



Tak jak w 2020 roku pokonała w decydującym meczu Amerykankę. W swoim pierwszym wielkoszlemowym finale z Sofią Kenin straciła pięć gemów, w dzisiejszym z nastoletnią Cori Gauff jeszcze mniej - cztery.