Mistrzyni Mutua Madrid Open wycofana z Rzymu. Nagły komunikat organizatorów

Turniej Internazionali d’Italia to szósta już w tym roku impreza rangi 1000 w kobiecym tenisie, a druga na mączce. Do Włoch światowy tour, tak męski, jak i kobiecy, przeniósł się bowiem z Madrytu. A tam największe powody do radości miały: w sobotę Aryna Sabalenka ( wygrała finał z Coco Gauff ) oraz w niedzielę duet Anna Kalinska/Sorana Cirstea ( pokonały Weronikę Kudiermietową i Elise Mertens ).

WTA Rzym. Sorana Cirstea rezygnuje ze zmagań w Rzymie. Nagłe wycofanie tuż przed pierwszym pojedynkiem

Rok temu, podczas Indian Wells, Rumunka zajmowała jeszcze 22. miejsce w światowym rankingu, ale po Wimbledonie wypadła z gry na ponad pół roku. Powodem okazała się kontuzja. Wróciła do zmagań w Australii, ale nawet z jej kraju płynęły już sygnały, że to może być ostatni sezon Cirstei w zawodowym tenisie. Ten początek też miała bardzo ciężki, w czterech pierwszych turniejach wygrała zaledwie jedno spotkanie. Przełomem okazał się turniej w Dubaju, ograła w nim m.in. Darię Kasatkinę i Emmę Navarro, dotarła do ćwierćfinału. A w imprezie rangi 1000 to już solidny wyczyn.