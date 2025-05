Jakub Kiwior świata poza nią nie widzi. Dziennikarze zniszczyli im ślub

Jakub Kiwior od dwóch lat jest w związku małżeńskim. Jego serce skradła instruktorka twerku

Claudia Kowalczyk i Jakub Kiwior poznali się kilka lat temu, a ich znajomość bardzo szybko przerodziła się w silne uczucie. WAG towarzyszyła ukochanemu w najważniejszych momentach jego kariery - od czasów gry we włoskiej Spezii, aż po transfer do Arsenalu w styczniu 2023 roku. Mimo napiętego harmonogramu i licznych wyjazdów, para zawsze znajdowała czas dla siebie, co świadczy o głębokim zrozumieniu i silnym fundamencie ich związku.

Dla Kiwiora, który słynie z opanowania i skromności, była to szczególnie trudna sytuacja. Obrońca nigdy nie należał do osób zabiegających o rozgłos, a swoją postawą wielokrotnie udowadniał, że to, co prywatne, powinno pozostać prywatne. Claudia również nie kryła rozczarowania - w jednym z wpisów w mediach społecznościowych dała upust emocjom z powodu naruszenia ich intymnej przestrzeni, podkreślając, że każdy zasługuje na szacunek, zwłaszcza w tak ważnym dniu.