Poruszenie wokół Świątek, a tu takie słowa Bońka. "Huśtawka nastrojów"

W ostatnich miesiącach Iga Świątek nie schodziła z ust ekspertów, dziennikarzy i kibiców. Wpadka dopingowa, utrata pozycji liderki światowego rankingu tenisa po 125 tygodniach panowania, pogłoski na temat roli Darii Abramowicz w sztabie szkoleniowym Polki - to wszystko z pewnością negatywnie odbiło się na raszyniance, która ostatni triumf w turnieju WTA zdobyła... podczas ubiegłorocznej edycji Rolanda Garrosa . Od tamtej pory 23-latce udało się kilkakrotnie dotrzeć do półfinałów poszczególnych imprez, jednak za każdym razem musiała ona uznać wyższość rywalki.

Iga Świątek przygotowuje się obecnie do startu w WTA 1000 w Rzymie , gdzie bronić będzie wywalczonego przed rokiem tytułu. Przed pierwszym meczem turniejowym Polka trenowała na kortach TC Parioli, gdzie jednym z trenerów jest Vincenzo Santopadre - zięć Zbigniewa Bońka . Były prezes obecnością wiceliderki światowego rankingu kobiecego tenisa pochwalił się w mediach społecznościowych. Wkrótce potem swoimi przemyśleniami na temat ostatnich występów 23-latki podzielił się w programie "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia. Wspomniał on o huśtawce nastrojów , która od dłuższego czasu towarzyszy naszej zawodniczce.

" Mówiąc szczerze, to wokół Igi panuje taka huśtawka nastrojów. Fakt, że nie wygrała żadnego turnieju od Roland Garros w zeszłym roku... Jeżeli liderka światowego rankingu jest tyle bez zwycięstwa, to jakiś problem jest " - stwierdził.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zauważył, że dominacja Igi Świątek, którą obserwować można było w 2022 roku, powoli stawała się coraz mniej widoczna. Aż ostatecznie Polka dała się wyprzedzić w rankingu WTA. "Parę lat temu, jak patrzyłem na jej treningi: umiejętności, fizyczność, przenoszenie się z bekhendu na forhend, to mi się wydawało, że ona ma taką przewagę nad wszystkimi, że to było coś niemożliwego. Dziś patrzę na treningi Igi i już takiej różnicy nie widzę. Nie wiem, czy inne poszły tak do przodu, czy ona się zatrzymała. Trudno mi powiedzieć" - oznajmił 69-latek.