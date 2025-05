Syn polskiego siatkarza w kadrze Włoch. Oficjalne potwierdzenie, może zagrać przeciwko Polsce

Obok reprezentacji Polski i Francji to właśnie Włosi są w ostatnich latach drużyną najbardziej obwieszoną medalami najważniejszych siatkarskich imprez. Zabrakło im jedynie krążka z igrzysk olimpijskich w Paryżu , gdzie po przegranym półfinale z Francją w meczu o brąz ulegli reprezentacji USA.

Nie ma więc powodów do rewolucji, co potwierdził selekcjoner Włochów Ferdinando De Giorgi, ogłaszając powołania do kadry na najbliższy sezon. Wśród 30 zawodników powołanych na najbliższy sezon reprezentacyjny są niemal wszyscy olimpijczycy z Paryża - nieobecny jest tylko środkowy Gianluca Galassi.