Menedżer Stali Gorzów ma już tego dość. "Szanuję go, ale dajcie spokój"

Honorowy prezes Stali Gorzów, chce Świstowi wcisnąć Chomskiego

Chomski nie komentuje pomysłu. Co na to Świst?

Piotr Świst przed derbami pokazał, że potrafi radzić sobie sam

Przed derbami Świst pokazał, że wiele się w trakcie współpracy z Chomskim nauczył. Zorganizował indywidualną sesję treningową dla Oskara Fajfera, żeby dźwignąć go z kolan. I w ostatnim meczu to właśnie Fajfer był bohaterem Stali. - My widzimy problemy i cegiełka po cegiełce budujemy ten zespół. Fajfera obudziliśmy na tyle, że przynajmniej na własnym torze powinien być skuteczny. Powoli zaczyna się rozkręcać Jabłoński, lepiej też jedzie Vaculik. Z Falubazem wygraliśmy więcej, gdyby nie deszcz. Po treningach mieliśmy przygotowane motocykle na inny rodzaj nawierzchni, więc potem musieliśmy je na nowo doregulować do toru - wyjaśnia menedżer Stali.