Katastrofa gwiazdy. Niepokojące słowa, polski klub w potrzasku

Sobotnia runda Grand Prix zakończyła się dla Mikkela Michelsena bardzo źle . W czwartym starcie Duńczyk wyrżnął w dmuchaną bandę tak mocno, że rozdarł kierownicą przyklejoną w tym miejscu reklamę. Jeszcze wyjechał do następnego wyścigu, ale szybko zjechał z toru z grymasem bólu.

Na Grand Prix Michelsen jechał z wielkimi nadziejami. Skończyło się na bólu

Michelsen jechał na inaugurację do Landshut z wielkimi nadziejami, bo jest w piątce najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi, a gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie zawodników z Grand Prix, to jest drugi po Bartoszu Zmarzliku.

W pierwszym starcie nie przekuł jednak formy na punkty, a teraz walczy z czasem , bo w sobotę ma zaplanowany start w eliminacjach DME w Pardubicach, a w niedzielę jego polski klub z Torunia jedzie do Zielonej Góry.

Michelsen przekazał fanom żużla smutne wieści

- Nie ma żadnych złamań, to zostało wykluczone. W czwartek powinniśmy wiedzieć więcej. Mikkel jest poobijany, ma kilka siniaków. Czas działa jednak na naszą korzyść - mówi nam menedżer żużlowca Marcin Momot, dodając, że oczywiście zawodnik chce wystąpić i jeśli nie będzie wyraźnych przeciwwskazań, to tak się stanie.

Menedżer Pres Toruń mówi wprost: "Wtedy będziemy się martwić"

Dobrej myśli zdaje się też być menedżer ekipy z Torunia Piotr Baron. - W czwartek musimy podać awizowany skład na Falubaz. Nie będziemy kombinować, wpiszemy Mikkela do tego zestawienia. I liczę, że będzie gotowy. A jak nie będzie gotowy, to później będziemy się martwić - przyznaje Baron.

Zła wiadomość jest taka, że w razie absencji Michelsena Toruń nie może skorzystać z przepisu o zastępstwie zawodnika. Pozwala on innym gwiazdom jechać za kontuzjowanego żużlowca. A skoro nie może być zz-tki, to będzie dziura. Z Michelsenem "Anioły" są zdecydowanym faworytem. Bez niego mogą mieć kłopoty. Tym bardziej że Falubaz przegrał już cztery mecze i będzie zdeterminowany, by w końcu się przełamać.