Wstrząs w Rzymie, nagłe wycofanie mistrzyni Szlema. Na kilkadziesiąt minut przed meczem

We wtorek 6 maja rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki WTA Rzym, do których przepustki niestety nie uzyskała finalnie Maja Chwalińska. W kwalifikacjach Polka poległa w trzech setach z Marią Sakkari i to Greczynka wskoczyła do drabinki turnieju kosztem Polki. W turnieju zobaczymy jednak Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Igę Świątek. Wszystkie trzy rozpoczną zmagania w Italian Open od 2. rundy.