GOLF & Charity 2025 Turniej, w którym grający pomagają w budowie Domu Ronalda McDonalda dla Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Podczas piątkowego turnieju w Pomiechówku pod Warszawą zagrają z Fundacją golfiści, dla których wynik nie będzie najważniejszą częścią wyzwania. Długie godziny, które spędzą na polu, będą przekładać się na pomoc w budowie trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce.

Pomysłodawcą turnieju jest Piotr Jucha, wieloletni przyjaciel Fundacji, który tak mówi o tej inicjatywie:

"Wielokrotnie widziałem, jak golf potrafi łączyć ludzi. Ale to, co zadzieje się tutaj, na Lisiej Polanie, wykroczy poza grę. Tworzymy coś, co ma sens. Co zostanie. Co będzie służyło innym."

W organizację wydarzenia z pasją zaangażowała się agencja Golf24, wspierając je pro bono - z pełnym zrozumieniem jego rangi i celu.

Partnerem głównym turnieju jest Porsche Centrum Warszawa. Marka ma w swej kulturze wspieranie inicjatyw społecznych i angażowanie się w projekty mające długofalowy, ważny wpływ na różne obszary życia. Praca Fundacji Ronalda McDonalda opiera się na wiedzy, nauce, wymaga determinacji i zaangażowania, bo codziennie służy publicznej medycynie pediatrycznej. Programy Fundacji to deklaracja pomocy 365 dni w roku.

Porsche pomaga tu, gdzie za działaniem stoi autentyczna potrzeba. Ta konkretna decyzja, by być częścią wydarzenia, które wspiera budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda

w Polsce to dowód zrozumienia misji “Aby rodzina mogła być razem" i idei opieki nad całą rodziną dziecka w czasie długiej, wymagającej hospitalizacji choroby. Uczestnicy turnieju będą mieli okazję odbyć jazdy testowe najnowszymi modelami Porsche, stworzonymi

z myślą o maksymalnym komforcie i wyjątkowych wrażeniach za kierownicą.

Współorganizatorami turnieju są firmy od lat uczestniczące w działaniach Fundacji oraz nowi partnerzy, którzy zdecydowali się zacząć współpracę od zaangażowania właśnie w projekt golfowy. Ich udział to wyraz wsparcia dla idei Domów, zaufania do Fundacji oraz często bardzo osobistej motywacji by włączyć się w budowę trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda.

Akademia, swing i rozmowa

Formuła turnieju jest klasyczna - start shotgun, trzy kategorie handicapowe, konkursy "Longest Drive" i "Nearest to the Pin". Wydarzenie nie zamyka się na mistrzów. Na debiutujących czeka akademia golfa - miejsce, gdzie pierwszy swing może być początkiem nowego stylu życia.

Między uderzeniami golfiści rozmawiają i także podczas GOLF & Charity nie zabraknie czasu na rozmowę. Filiżanka kawy, piękne otoczenie, dobrzy ludzie, tu networking nie potrzebuje wizytówek a wspólny cel zbliża i łączy.

Wsparcie dla rodzin w czasie leczenia. Dom blisko szpitala.

Dla wszystkich zaangażowanych w turniej od początku jest jasne, że każda złotówka jest przeznaczona na budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce, który powstaje przy warszawskim Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Do tego szpitala zjeżdżają dzieci z całej Polski. Tu leczy się, ratuje zdrowie i życie pacjentów, którzy nie mogą wybrać lokalnego szpitala jako miejsca hospitalizacji. Rodziny ciężko chorych dzieci doceniają najwyższą jakość właśnie tego ośrodka, ale mierzą się z wszystkimi problemami długotrwałych pobytów, lękiem o dziecko, rozłąką z rodziną i zdrowymi dziećmi, zmęczeniem z braku możliwości normalnego snu, jedzenia, życiem na walizkach. Domy położone są w najbliższym sąsiedztwie szpitali i tak samo będzie w IPCZD. Fundacja umożliwia rodzinom bezpłatny pobyt w prawdziwie domowych warunkach, przez cały czas trwania terapii. Rodziny będą mieć do dyspozycji własne pokoje, w pełni wyposażoną, wspólną kuchnię, pralnię, salon i stałe wsparcie zespołu Domu oraz wolontariuszy. Każdy Dom zmienia rzeczywistość setek rodzin rocznie. Bycie blisko dziecka w najtrudniejszych momentach - bez konieczności wielogodzinnych dojazdów, bez dodatkowych kosztów, poczucia rozdzielenia, chroni całą rodzinę przed traumą choroby.

Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda, podkreśla:

"Budujemy Dom dla bardzo ważnego szpitala. Rodziny, które w IPCZD spędzają tygodnie, miesiące, lub są z tym miejscem związane jeszcze dłużej, widząc jak szybko budynek rośnie nie mogą się doczekać. Rodzice przychodzą na spacery “do Domu", bo oto powstaje bardzo ważne dla nich miejsce. Wszystkie Domy Ronalda McDonalda na świecie, a jest ich blisko 400, stanowią integralną część infrastruktury pomocowej dla szpitali, małych pacjentów i ich rodzin. Pomagamy bezpłatnie, budując Domy, zmieniamy warunki leczenia dzieci i tej pomocy nie można odkładać na później."

Każdy Dom zmienia szpital, dla którego powstaje. Dom przy IPCZD w Warszawie zaprojektował zespół AFP Architekci. Fundacja buduje go w technologii drewnianej CLT (Cross Laminated Timber), tak, aby był przyjazny dla mieszkańców, ale także by budowa nie była uciążliwa dla obecnych pacjentów pawilonu pediatrycznego, który jest tylko kilka metrów od Domu. Fundacja już po raz trzeci buduje w modelu angażującym kompetencje, pracę, darowizny rzeczowe i finansowe grupy wyjątkowych partnerów. Ludzie dołączają, bo wiedzą, że cel jest wyjątkowy. W Domu będzie mieszkać jednocześnie 20 rodzin, nie mama czy tata, ale całe rodziny, także zdrowe rodzeństwo chorego dziecka. Domy Fundacji realizują idee bliskości, zapobiegania skutkom psychologicznym i społecznym choroby dziecka, opierając się na badaniach naukowych. 10 lat temu Fundacja zbudowała pierwszy Dom w Polsce dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, podpisując partnerstwo z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum na 43 lata. W 2021 roku rodziny zamieszkały w Domu zbudowanym dla szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fundacja pomaga 365 dni w roku, a Domy są zawsze bardzo blisko szpitali.

“Aby rodzina mogła być razem"

Turnieje charytatywne organizowane przez Fundacje Ronalda McDonalda

(na świecie Ronald McDonald House Charities) od lat odbywają się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii - wszędzie tam, gdzie ludzie z pasją do golfa chcą pomagać rodzinom w najtrudniejszych momentach życia. Golf to sport dla całych rodzin, a więc połączenie idei nikogo na świecie nie dziwi. Fundacja w Polsce ma 24 lata i właśnie do tej tradycji dołącza.

GOLF & Charity 2025 to wyraz dojrzałości środowiska, które rozumie, że sport może dosłownie budować. Turniej na Lisiej Polanie pokazuje jak podczas spotkania na jednym polu powstaje coś, co zostaje na pokolenia. Fundacja, budując nowy Dom, deklaruje jego funkcjonowanie przez co najmniej 40 lat, zapewniając rodzinom chorych dzieci codzienną obecność, wsparcie i bezpieczeństwo.

Wyjątkowi Partnerzy

