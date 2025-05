W ostatnich miesiącach Mamed Chalidow skupia się przede wszystkim na doprowadzeniu swojego ciała do jak najlepszego stanu, a także odczywa po długich i żmudnych przygotowaniach do ostatniej walki.

Zgodnie z zapowiedzią, na razie nie przedstawił on swoich planów na przyszłość i nie zdradził, czy jeszcze kiedykolwiek wejdzie do klatki. Jego nazwisko wciąż jednak przewija się w typowaniach dziennikarzy i kibiców. Do tematu legendarnego zawodnika, w rozmowie z Martinem Lewandowskim wrócił również Artur Mazur. Reklama

Potężne nazwisko łączone z Chalidowem! KSW prowadzi już rozmowy

Przywołał on nazwisko Aunga La Nsanga, którego spotkał w hotelu po gali XTB KSW 105 i wprost zapytał Lewandowskiego, czy widziałby możliwość zestawienia Chalidowa z byłym, podwójnym mistrzem organizacji ONE Championship, na co chętny ma być sam zawodnik z Birmy.

Z tego co wiem, bo miałem z nim okazję dwukrotnie rozmawiać, zachęcałem go do zmiany pracodawcy i jego kontrakt jest ważny do końca roku. Tyle mogę powiedzieć. Czy się dogadamy? Czy będzie pomysł na tę walkę z Mamed? A może z kimkolwiek innym... ~ powiedział na kanale Klatka po klatce

O ile organizacja KSW rozwija się chociażby na rynku francuskim i czeskim, to wielką niewiadomą byłaby ekspansja na Azję, co również nie jest bez znaczenia w kontekście ewentualnego zakontraktowania legendarnego zawodnika organizacji ONE.

- Jestem po rozmowie. Był bardzo zadowolony poziomem organizacyjnym na każdym szczeblu. Wiesz, facet tak utytułowany... Miał okazję być w hotelu, narożniku i widział co się dzieje (...) Zarzuciłem pomysł, że jak będzie miał końcówkę tego kontraktu, to żeby pomyślał ciepło o mnie i dzwonił - zdradził kulisy rozmów z ewentualnym rywalem Khalidova.

Aung La Nsang (30-15-1) przez sporą część swojej kariery walczył dla organizacji ONE Championship, gdzie zdobył pas mistrzowski wagi średniej i półciężkiej. Został drugim w historii federacji mistrzem, który posiadał pasy dwóch kategorii wagowych. W dwóch ostatnich pojedynkach musiał uznać wyższość rywali, przegrywając kolejno przez TKO, a później nokaut w pierwszej rundzie. Reklama

Reklama Mamed Khalidov: Chyba nie ma lepszego momentu, by odejść. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Mamed Chalidow / KSW / materiały prasowe

Mamed Chalidow / Adam Jankowski/ Reporter / East News