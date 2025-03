Podczas gdy trwały przygotowania Igi Świątek do meczu z Dajaną Jastremską w trzeciej rundzie Indian Wells, swój pojedynek w Kalifornii zakończyła Aryna Sabalenka. Na konferencji prasowej dała się namówić na udział w pewnej "zabawie" i wprost przekazała wieści sygnalizujące, co naprawdę myśli o Polce. Miała pod adresem wiceliderki rankingu WTA coś miłego do powiedzenia. Zauważyła pewien mocny punkt. Padły też nazwiska innych rywalek.