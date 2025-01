W półfinale Australian Open Madison Keys postawiła Idze Świątek trudne warunki. I to na tyle, że Polka zdołała wygrać zaledwie jednego z trzech setów i tym samym przegrała cały mecz ( 5:7, 6:1, 7:6(8) dla Amerykanki). Na gorąco po wszystkim 29-latka aż nie mogła uwierzyć, że pokonała wiceliderkę rankingu WTA. "Wciąż staram się pojąć, co się wydarzyło. Tak, jestem w finale" - mówiła wzruszona .

Z kolei Świątek, podczas pomeczowej konferencji prasowej, pokusiła się o wstępną analizę porażki . Wskazała, w czym przeciwniczka była od niej lepsza. "Wydaje mi się, że to był mecz 50/50. Myślę, że wygrałabym go, gdybym potrafiła zdobywać łatwe punkty serwisem. Ona to doskonale robiła. Zawsze, gdy pojawiały się jakieś kłopoty, potrafiła z nich wybrnąć dzięki swojemu podaniu, ale ja dziś nie serwowałam dobrze. Myślę, że to zrobiłoby dużą różnicę. W pierwszym i trzecim secie czułam, że gram swój tenis" - oceniła. Reklama

Finał AO 2025 miała szansę obejrzeć z pozycji nie uczestniczki, a widza. Mogła na własne oczy znów przekonać się, jaką siłą i determinacją dysponuje Madison, która ostatecznie pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 2:6, 7:5 . Dzięki temu sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Po niespełna dobie sprawę skomentowała Iga.

Australian Open 2025. Iga Świątek zwróciła się wprost do Madison Keys. "Gratulacje"

Iga Świątek odczekała, aż finałowe emocje nieco opadną, i znienacka zwróciła się do Madison Keys. Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła zdjęcie Amerykanki z pucharem za wygraną Australian Open i opatrzyła ja podpisem: "Co za wspaniały i inspirujący występ, Madison. Gratulacje".

Iga Świątek pogratulowała Madison Keys zwycięstwa w Australian Open / Instagram/ iga.swiatek / Instagram

Poza tym Polka zostawiła też serduszka pod wpisami w mediach społecznościowych, w których to Keys świętowała wygraną. Pełno jest też miłych komentarzy od innych tenisistek, w tym od m.in. Clervie Magloire Ngounoue, Shelby Rogers, Robin Montgomery, Iriny Falconi i Caroline Dolehide. Z gratulacjami pospieszyła również legendarna Billie Jean King. "Cieszę się razem z tobą. Nigdy, przenigdy się nie poddawaj" - napisała. Reklama

Wcześniej klasę rywalki doceniła Sabalenka. Zaraz po meczu zwróciła się do Keys. "Przede wszystkim: co za turniej! Walczyłaś bardzo ciężko, by wygrać to trofeum, grałaś niesamowity tenis. Dziś byłaś fantastyczna. Gratulacje dla ciebie i twojego teamu. Ciesz się celebracją, bo to fajna część tej pracy" - wyjaśniła, a następnie powiedziała parę słów do kibiców.

Chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym czuję się tu komfortowo, jak w domu. Mimo że nie udało mi się wygrać w tym roku, to wrócę silniejsza i za rok dam z siebie jeszcze więcej. Dziękuję wam za niesamowitą atmosferę przez te dwa tygodnie ~ - przekazała.

Opublikowała również wpis podsumowujący jej zmagania na tegorocznym Australian Open. Na dołączonych fotografiach widzimy Arynę na korcie oraz już w szatni z paterą za drugie miejsce i z zespołem u boku. Przyznała, że liczyła na trzecie z rzędu zwycięstwo w finale w Melbourne.

"Cóż za początek nowego roku i nowego sezonu! Chociaż nie osiągnęłam takiego wyniku, jakiego oczekiwała, nie mogę się doczekać dalszej pracy i powrotu jeszcze silniejszą. Australio, dziękuję ci za twoją gościnność w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Atmosfera, jaka została stworzona dla mnie w każdym meczu, sprawiła, że poczułam się jak w domu i nie doszłabym do tego etapu bez was! A do mojego zespołu: porozmawiamy za tydzień" - zakończyła. Reklama

Reklama Madison Keys pokonuje Igę Świątek i melduje się w finale Australian Open. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek gratuluje Madison Keys awansu do finału Australian Open 2025 / AFP

Aryna Sabalenka i Madison Keys, Australian Open 2025 / William West / AFP