Trzy strzelby na kursie Świątek, rewanże Sabalenki. Oto grupy WTA Finals w Rijadzie

Rywalizacja w Rijadzie zakończy sezon dla światowej czołówki, przynajmniej w zmaganiach WTA. Iga Świątek planuje jeszcze występ w turnieju fazy play-off Billie Jean King Cup, ale na podobny krok - z czołówki - zdecydowały się jeszcze tylko 12. i 13. w rankingu Linda Noskova oraz Clara Tauson.

Jednocześnie wiadomo już, że Polka nie będzie w stanie odrobić straty do Aryny Sabalenki - ta wynosi teraz 1675 punktów. W WTA Finals można wygrać maksymalnie 1500 punktów - w przypadku triumfu we wszystkich meczach fazy grupowej, a później zwycięstw w półfinale i finale.

Osiągnięcia w Rijadzie mają jednak dodatkowe znaczenie - te punkty liczą się przez cały kolejny sezon jako 19. turniej, dodatkowy. Polce zaś mogą pomóc w powrocie na pozycję światowej "jedynki" w Australii, bo tam Sabalenka będzie bronić znacznie większych zdobyczy od naszej tenisistki.

Losowanie WTA Finals w Rijadzie. Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek poznały składy grup. Walka od soboty

We wtorek w Rijadzie przeprowadzono ceremonię losowania, ona też ma bardzo istotne znaczenie. Zawodniczki zostały przydzielone do czterech koszyków - decydował tu ranking z ostatniego poniedziałku. W nim w ostatniej chwili doszło do jednej roszady - kary, które dostała Madison Keys za brak wymaganej liczby rozegranych turniejów rangi 500 sprawiły, że spadła na siódmą pozycję - za Jelenę Rybakinę.

Iga Świątek Lintao Zhang AFP

W pierwszym koszyku znalazły się więc Sabalenka ze Świątek, w drugim Coco Gauff z Amandą Anisimovą, w trzecim Jessica Pegula z Rybakiną, a w czwartym: Keys z Jasmine Paolini. Ta ostatnia była zainteresowana dwoma losowaniami - także i tym deblowym, bo gra wspólnie z Sarą Errani. Co oznacza, że w Rijadzie wystąpi co najmniej sześć razy, od soboty do czwartku rozegra po jednym spotkaniu.

Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy nie zapewnili transmisji - tym razem meldunki w mediach społecznościowych przekazywał red. Żelisław Żyżyński z Canal+, który będzie współkomentował zmagania w Rijadzie. A teraz, wcześniej od reszty dziennikarskiej ekipy tej stacji, poleciał do Arabii Saudyjskiej.

Tyle że ceremonia opóźniała się o kolejne minuty, co Żyżyński tłumaczył korkami w Rijadzie i spóźnieniem gości. Już po godz. 19.30 lokalnego czasu, godzinę później niż planowano, wszystko się zaczęło.

Najpierw rozlosowano rywalizację deblową: tu zawodniczki trafiły to grupy Martiny Navratilovej i Liezel Huber.

W singlu grupy nazwano od byłych liderek: Steffi Graf i Sereny Williams. Sabalenka znalazła się w "grupie Niemki", Polka zaś - Amerykanki.

Do Świątek wkrótce trafiła Anisimova, Gauff powędrowała do tej z Sabalenką. Później Polka dostała do rywalizacji Rybakinę, a Sabalenka - Pegulę.

Została ostatnie niewiadoma - pierwsza rywalka Polki w weekend. I padło na wracającą do gry po dwóch miesiącach Madison Keys. Paolini zagra z kolei w weekend z Sabalenką.

Polka zagra więc z zawodniczkami, które słyną z mocnego serwisu. A Sabalenka dostanie okazję do rewanżu na Gauff za przegrany finał French Open oraz na Peguli: za przegrany półfinał w Wuhanie. Jedynie z Paolini nie przegrała w tym sezonie meczu, ale też Włoszka jest jedyną w całej stawce - oprócz Igi - która nie zdołała pokonać Białorusinki w tym sezonie.

Składy grup w WTA Finals:

Grupa Steffi Graf:

Aryna Sabalenka (WTA 1)

Coco Gauff (WTA 3)

Jessica Pegula (WTA 5)

Jasmine Paolini (WTA 8)

Grupa Sereny Williams:

Iga Świątek (WTA 2)

Amanda Anisimova (WTA 4)

Jelena Rybakina (WTA 6)

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Coco Gauff i Jelena Rybakina CHARLY TRIBALLEAU / AFP / JASON WHITMAN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

