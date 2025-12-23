Joshua znów może zaskoczyć świat. Już się nie kryją, legenda na horyzoncie

Pięściarski świat kilka dni temu z przerażeniem oglądał galę w Miami, gdzie Anthony Joshua konfrontował się z Jake'iem Paulem. Kibice obawiali się o Amerykanina, który mierzył się z dużo cięższym i przede wszystkim bardziej doświadczonym oponentem. Wyspiarz nie zawiódł. Pojedynek zakończył się nokautem, a młodszy ze sportowców zamiast udać się na konferencję prasową, pojechał do szpitala. Powód? Potencjalne złamanie szczęki. Na szczęście skończyło się na strachu, lecz przerwa celebryty potrwa zapewne długo.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Anthony'ego Joshuy. Ten między liny może wrócić nawet w lutym. W drugim narożniku nie stanie jednak wyczekiwany przez kibiców Tyson Fury. Tym razem uwaga pięściarza i jego ludzi skupia się rzekomo na Rico Verhoevenie. Holender przez większość swojej kariery związany był z kickboxingiem. 36-latek przez aż dwanaście lat panował w prestiżowej federacji GLORY. Pas zwakował dopiero w listopadzie tego roku. "Nie mówię żegnajcie, lecz do zobaczenia" - powiedział wtedy w ringu.

Anthony Joshua zawalczy z legendą kickboxingu? Rośnie zainteresowanie walką

I niebawem publiczność rzeczywiście może zobaczyć go w akcji. Więcej szczegółów ujawnił promotor Brytyjczyka. "Rozmawialiśmy o możliwej walce z Turkim Alalshikhem [w lutym]. (…) Zobaczymy, kiedy będzie gotowy. Rico - czy ktokolwiek to będzie - jeszcze tego nie ustaliliśmy. Ale nad datą tak naprawdę będziemy pracować przez następne cztery, pięć, sześć dni. Bo nie będziemy go poganiać, jeśli nie będzie jeszcze gotowy. Ale to nie potrwa długo. Plan jest taki, żeby walczyć wiosną, a potem oczywiście z Tysonem Furym" - wyznał Eddie Hearn, cytowany przez "ringmagazine.com".

Nazwisko Holendra stopniowo pojawia się na coraz większej liczbie portali, co dodatkowo nakręca zainteresowanie potencjalnym pojedynkiem. Wszystko zależy jednak od samego kickboxera. Walka z popularnym "AJ-em" to nie żarty. Coś o tym od niedawna wie Jake Paul.

Anthony Joshua Daniel Leal AFP

Anthony Joshua i Jake Paul Ed Mulholland AFP

Anthony Joshua i Ołeksandr Usyk AFP