Przyszłość Marca Guehiego pozostaje niewiadomą. Środkowy obrońca reprezentacji Anglii ma kontrakt z Crystal Palace do 30 czerwca przyszłego roku, więc wiele wskazuje na to, że latem zostanie bohaterem transferu bez ceny odstępnego. Ustawiła się zatem kolejka wstępnie zainteresowanych tym piłkarzem. W tym gronie była FC Barcelona, ale wydaje się wypadać z tego wyścigu.

Jak poinformowało we wtorkowy wieczór "Mundo Deportivo", otoczenie zawodnika od kilku tygodni nie miało już żadnego kontaktu z działaczami "Dumy Katalonii". Guehi był na jej celowniku, odbyło się kilka spotkań z agentami, ale nie przyniosły przybliżenia transferu. Inni zaoferowali większą pensję.

Różnice finansowe były znaczące, a dialog znacznie ochłodził się

Inni, czyli kto? Mówi się, że faworytami do zakontraktowania 25-latka są Bayern Monachium i Liverpool. Oba te zespoły być może na podobnej zasadzie stracą swoich środkowych obrońców - odpowiednio Dayota Upamecano i Ibrahimę Konate, którzy póki co nie prolongowali swoich umów wygasających za sześć miesięcy. Jeśli któryś z nich ma to jednak zrobić, to bardziej Upamecano, bo podobno ostatnia propozycja mistrzów Niemiec była obiecująca.

"Guehi nie chce długo czekać na decyzję o swojej przyszłości. Teoretycznie może podpisać kontrakt z nowym klubem już w styczniu" - czytamy. Jeśli zdecydowałby się na zimowy ruch, Crystal Palace otrzymałoby za niego pieniądze.

Jest ostoją obrony "Orłów", pomógł im w ostatnim czasie w sięgnięciu po FA Cup oraz po Tarczę Wspólnoty. W najważniejszych meczach pokonali wtedy Manchester City i mistrzów kraju - Liverpool.

Martinez twierdzi, że wzmocnienie środka defensywy jest jednym z najważniejszych celów "Blaugrany". Podobno w notesie dyrektora sportowego Deco widnieją nazwiska Josko Gvardiola ze wspomnianego City i Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan.

