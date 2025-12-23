Nie będzie rewanżu Świątek z Collins. Już wszystko jasne. Amerykanka oficjalnie potwierdziła
W żeńskim tourze jest kilka rywalek, z którymi Iga Świątek ma nieco trudniejsze relacje. Z pewnością do tego grona zalicza się Danielle Collins, która zaszła Polce za skórę. Obie panie stoczyły ze sobą także pasjonujące boje na kortach całego świata. Jeden z nich miał miejsce w 2024 roku podczas Australian Open. Collins do meczów z Igą podchodzi zawsze z wyjątkowym zaangażowaniem. Wiemy już, co z ich potencjalnym rewanżem w Melbourne. Amerykanka sama potwierdziła plotki.
Iga Świątek i Danielle Collins bez wątpienia mają napięte relacje. Wynika to głównie z zachowania Amerykanki, która w tourze nie słynie raczej z wielkiego zasobu pozytywnej energii. Collins kojarzona jest raczej z ponurą miną i niekoniecznie odpowiednimi zagrywkami w trakcie meczów.
Przekonała się o tym Świątek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. 32-latka, próbując minąć Polkę przy siatce uderzyła piłką centralnie w Igę. Po meczu doszło między paniami do spięcia, w którym Collins zarzuciła Idze fałszywość, a cała sprawa miała naprawdę duży wydźwięk w świecie tenisa.
Collins wykluczona. Nie miała wyjścia
Polka z Amerykanką rozegrały kilka pasjonujących spotkań. Pierwszym, które przychodzi do głowy jest właśnie to z Paryża, ale wcześniej rywalizowały także w Australian Open. Tamten mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Kibice w Melbourne z pewnością chętnie zobaczyliby rewanż.
Nic takiego się jednak nie wydarzy, bo Collins w tym sezonie nie zagra w Australii. To jednak nie koniec. Amerykanka ogłosiła, że z powodu kontuzji, a właściwie powrotu do zdrowia, opuści pierwszą część sezonu 2026. O wszystkim poinformowała kibiców na swoim Instagramie.
"Chciałam tu wpaść i dać wszystkim małą aktualizację, bo wiele osób pytało! Ostatnie kilka miesięcy zrobiłam sobie przerwę, żeby dojść do siebie po kontuzji pleców. [...] Został mi jeszcze jeden zabieg. Przy tym wszystkim nie będę startować w pierwszej części roku" - napisała Amerykanka.