Nie będzie rewanżu Świątek z Collins. Już wszystko jasne. Amerykanka oficjalnie potwierdziła

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W żeńskim tourze jest kilka rywalek, z którymi Iga Świątek ma nieco trudniejsze relacje. Z pewnością do tego grona zalicza się Danielle Collins, która zaszła Polce za skórę. Obie panie stoczyły ze sobą także pasjonujące boje na kortach całego świata. Jeden z nich miał miejsce w 2024 roku podczas Australian Open. Collins do meczów z Igą podchodzi zawsze z wyjątkowym zaangażowaniem. Wiemy już, co z ich potencjalnym rewanżem w Melbourne. Amerykanka sama potwierdziła plotki.

Danielle Collins nie szczędziła w ostatnich miesiącach gorzkich słów pod adresem Igi Świątek
Danielle Collins nie szczędziła w ostatnich miesiącach gorzkich słów pod adresem Igi ŚwiątekFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

Iga Świątek i Danielle Collins bez wątpienia mają napięte relacje. Wynika to głównie z zachowania Amerykanki, która w tourze nie słynie raczej z wielkiego zasobu pozytywnej energii. Collins kojarzona jest raczej z ponurą miną i niekoniecznie odpowiednimi zagrywkami w trakcie meczów.

Przekonała się o tym Świątek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. 32-latka, próbując minąć Polkę przy siatce uderzyła piłką centralnie w Igę. Po meczu doszło między paniami do spięcia, w którym Collins zarzuciła Idze fałszywość, a cała sprawa miała naprawdę duży wydźwięk w świecie tenisa.

Collins wykluczona. Nie miała wyjścia

Polka z Amerykanką rozegrały kilka pasjonujących spotkań. Pierwszym, które przychodzi do głowy jest właśnie to z Paryża, ale wcześniej rywalizowały także w Australian Open. Tamten mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Kibice w Melbourne z pewnością chętnie zobaczyliby rewanż.

Nic takiego się jednak nie wydarzy, bo Collins w tym sezonie nie zagra w Australii. To jednak nie koniec. Amerykanka ogłosiła, że z powodu kontuzji, a właściwie powrotu do zdrowia, opuści pierwszą część sezonu 2026. O wszystkim poinformowała kibiców na swoim Instagramie.

"Chciałam tu wpaść i dać wszystkim małą aktualizację, bo wiele osób pytało! Ostatnie kilka miesięcy zrobiłam sobie przerwę, żeby dojść do siebie po kontuzji pleców. [...] Został mi jeszcze jeden zabieg. Przy tym wszystkim nie będę startować w pierwszej części roku" - napisała Amerykanka.

Danielle Collins miała pretensje do Igi Świątek po ćwierćfinałowym meczu przeciwko Polce
Danielle Collins miała pretensje do Igi Świątek po ćwierćfinałowym meczu przeciwko PolceTIZIANA FABI / AFPAFP
Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024
Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024ANTHONY WALLACE / AFPAFP

