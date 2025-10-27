Końcówka sezonu to okres rozliczeń ze strony WTA. Kobieca organizacja sprawdza, czy zawodniczki wywiązały się z reguły sześciu obowiązkowych turniejów WTA 500 na przestrzeni sezonu. O tym, że zawodniczkom będą zabierane punkty za niewypełnienie limitu, informowaliśmy już 17 października. Tam też pisaliśmy, jak wygląda sytuacja pod tym kątem u Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki. Polka rozegrała w tym roku cztery takie zmagania, a Białorusinka - tylko trzy. W związku z tym raszyniance powinny przysługiwać dwa karne "zera", z kolei tenisistce z Mińska - aż trzy.

Od kilku tygodni WTA wywiązuje się z tych założeń. Aktualna liderka rankingu otrzymała jedno "zero" już po turnieju w Seulu, ale wtedy jeszcze nie poniosła żadnych konsekwencji w postaci zabranych punktów (nie miała jeszcze przekroczonej bariery 19 turniejów, jakie w jej przypadku można brać pod uwagę w notowaniu - 18 + WTA Finals). Sytuacja uległa zmianie po zmaganiach w Ningbo. Tam Sabalence odebrano 10 pkt. Świątek zaś, która miała już wyrobiony limit 19 turniejów, straciła 65 "oczek". W związku z tym po aktualizacji zestawienia, która została przypisana na 20 października, Aryna posiadała 10390 pkt, a Iga - 8703.

Ranking WTA: Świątek i Sabalenka straciły część punktów

Następne, już ostatnie kary punktowe, przyznano po rozgrywkach w Tokio. Białorusince należało odebrać 120 "oczek" za trzecią rundę WTA 1000 w Dubaju, a Polce - 108 za ćwierćfinał rangi "500" w Stuttgarcie. W dodatku w dzisiejszym notowaniu odjęto także zdobycze zawodniczek za ubiegłoroczne WTA Finals. Zarówno w przypadku Świątek, jak i Sabalenki mowa tutaj o 400 pkt. W związku z tym w ostatniej aktualizacji rankingu przed zmaganiami w Rijadzie liderująca Aryna ma 9870 "oczek", z kolei Iga - 8195. To oznacza, że raszynianka odrobiła trochę punktów do swojej największej konkurentki. Aktualna różnica między tenisistkami wynosi 1675 pkt. Oczywiście 24-latka nie może jej odrobić podczas WTA Finals - tam da się zdobyć maksymalnie 1500 "oczek".

W pierwszej piątce nie doszło do żadnych zmian na pozycjach - trzecia jest Coco Gauff, czwarta Amanda Anisimova, a piąta - Jessica Pegula. Roszady nastąpiły za to w drugiej części czołowej "10". Na szóstą lokatę wskoczyła Jelena Rybakina (m.in. dzięki dotarciu do półfinału w Tokio), a na siódmą - Madison Keys. Z kolei na ósme spadła Jasmine Paolini. Końcówcę TOP 10 stanowią Mirra Andriejewa oraz Jekaterina Aleksandrowa, czyli dwie rezerwowane zawodniczki na singlowe rozgrywki w Rijadzie.

To jest już ten etap sezonu, gdzie punktacja czołowych zawodniczek głównego rankingu pokryła się z ich zdobyczami w zestawieniu Race. Znamy już oficjalne koszyki przed losowaniem grup WTA Finals. W pierwszym znalazły się Aryna Sabalenka i Iga Świątek, w drugim Coco Gauff oraz Amanda Anisimova, w trzecim Jessica Pegula i Jelena Rybakina, a w ostatnim - Madison Keys oraz Jasmine Paolini. To oznacza, że Polka nie może trafić na BIałorusinkę w fazie grupowej, a ponadto raszynianka rozpocznie zmagania w Rijadzie od potyczki z tenisistką z czwartego koszyka. Arabska impreza wystartuje 1 listopada, a zakończy się dokładnie tydzień później.

Ranking WTA (stan na 27 października):

1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt

2. Iga Świątek - 8195 pkt

3. Coco Gauff - 6563 pkt

4. Amanda Anisimova - 5887 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jelena Rybakina - 4350 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

...

54. Magda Linette - 1089 pkt

59. Magdalena Fręch - 1051 pkt

Ranking WTA Race (stan na 27 października):

1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt

2. Iga Świątek - 8195 pkt

3. Coco Gauff - 6563 pkt

4. Amanda Anisimova - 5887 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jelena Rybakina - 4350 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

...

48. Magda Linette - 1089 pkt

52. Magdalena Fręch - 1051 pkt

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Aryna Sabalenka CHARLY TRIBALLEAU AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP