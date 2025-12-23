Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie plany Stali Gorzów. Ekspansja na Niemcy, tak chcą pozyskać pieniądze

Stal Gorzów wydostała się z największych problemów, uzyskując finalnie licencję na przyszłoroczne starty. Teraz jednak klub ma do spłaty około 6 milionów złotych w ramach kredytu konsolidacyjnego. Stal co roku na jego spłatę ma przeznaczać milion złotych. - W styczniu zaprezentujemy dwóch naszych sponsorów z Niemiec. Planujemy otworzyć sklep we Frankfurcie nad Odrą - mówi Michał Wasilewski dla Gazety Lubuskiej. Takiej inicjatywy w polskim żużlu jeszcze nigdy nie było.

Dwóch żużlowców w niebiesko-żółtych kombinezonach, jeden z nich triumfuje z zaciśniętą pięścią i szerokim uśmiechem, drugi w kasku na motocyklu, w tle fragment toru oraz kibice.
Stal Gorzów robi ekspansję na niemiecki rynekTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kredyt skonsolidowany na kwotę 6 milionów złotych uratował Gezet Stal Gorzów. Teraz klub co roku będzie musiał znaleźć milion złotych w budżecie, by regularnie go spłacać. Stal dostała już licencję, a teraz myśli o tym, jak spłacić zadłużenie.

Stal Gorzów chce otworzyć sklep w Niemczech. Zrobią to jako pierwsi

9-krotny mistrz Polski planuje ekspansję na Niemcy. Stal już wcześniej romansowała z tym rynkiem, goszcząc niemieckich fanów na rundach cyklu Grand Prix czy kontraktując Celinę Liebmann na starty w Ekstralidze U24. - Mamy w Niemczech dużo kibiców. Na gorzowskie rundy Grand Prix w ostatnich latach przyjeżdżało zza Odry do trzech tysięcy kibiców - przyznaje Michał Wasilewski, rzecznik prasowy klubu.

Teraz jednak klub z województwa lubuskiego chce pójść "na grubo". - Planujemy otworzyć sklep z gadżetami, ewentualnie showroom, we Frankfurcie nad Odrą. Rozmawiamy o tym, które z tych dwóch rozwiązań zastosować. Miałby on znajdować się w jednym z centrów handlowych. Byłby to pierwszy w Niemczech sklep jakiegokolwiek polskiego zespołu - wyjaśnia.

Będzie wsparcie z zachodu. Dwaj sponsorzy z Niemiec

Stal w tej chwili musi chwytać się wszystkiego. Tym bardziej, kiedy stracili jedną z rund Grand Prix na rzecz Łodzi, która byłaby w stanie wygenerować duży dochód. W klubie zaszły również spore zmiany. Zbigniew Głuchy z firmy Gezet został nowym prezesem, a Krzysztof Nuckowski wiceprezesem. Poza tym funkcję dyrektora zarządzającego objął Łukasz Gałczyński, pracujący wcześniej m.in. w rządowych ministerstwach.

Za kilka tygodni klub ma przedstawić dwóch kolejnych sponsorów. - W styczniu zaprezentujemy dwóch naszych sponsorów z Niemiec. Będziemy też robić różne projekty z Frankfurtem nad Odrą - kwituje.

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Kibice podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 roku
Kibice podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 rokuŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kibice Stali Gorzów od teraz, przez 5 lat, będą chodzili na Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza.
Kibice Stali GorzówŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
