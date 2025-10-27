W tym tygodniu odbywają się trzy ostatnie imprezy rangi WTA 250 - w Hong Kongu, Madrasie i Jiujiangu, one nie mają jednak żadnego wpływu na układ ścisłej czołówki. Najlepsza dziesiątka już się nie zmieni, choć na niektórych pozycjach zmienić się może jeszcze kolejność.

We wtorek wieczorem poznamy składy obu grup: Iga Świątek i Aryna Sabalenka znajdą się w pierwszym koszyku, Coco Gauff i Amanda Anisimova w drugim, Jessica Pegula i Jelena Rybakina w trzecim, a Jasmine Paolini i Madison Keys - w czwartym.

Od starcia z Jasmine lub Madison Iga zacznie rywalizację - w najbliższy weekend. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z każdej grupy.

Jeśli zawodniczka, która wywalczy tytuł mistrzyni WTA Finals uczyni to bez porażki, zgarnie 1500 punktów premii. I dostanie ponad pięć milionów nagrody, kwoty za poszczególne etapy powinny zostać ogłoszone lada chwila.

WTA Finals. Iga Świątek już w Rijadzie. Polka dostrzeżona na korcie centralnym z Amandą Anisimovą

Iga Świątek już jest w Rijadzie, choć dotąd nie informowała o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Dość niespodziewanie uczyniła to... Garbine Muguruza, była liderka światowego rankingu, triumfatorka WTA Finals sprzed czterech lat, a dziś pełniąca funkcję dyrektorki tego turnieju.

Wim Fissette i Iga Świątek Robert Prange Getty Images

Na Instagramie zamieściła kilkusekundowy film z kortu centralnego, a tam zajęcia odbywała Amanda Anisimova. Serwowała, zawodniczka returnująca znajdowała się w oddali. I dosłownie dwie sekundy zapisu wideo wystarczyły, by kibice od razu rozpoznali, że... była to właśnie Iga Świątek. Choćby po charakterystycznej postawie, gdy Polka szykuje się do returnu.

Garbine Muguruza pokazała, że kort centralny w Rijadzie jest gotowy. A w oddali... Iga Świątek Instagram Garbine Muguruzy materiał zewnętrzny

Zwykle bowiem przed turniejami Iga, ale także i inne zawodniczki uczestniczące w rywalizacji, trenują nie tylko ze swoim sztabem, ale umawiają się na sparingowe mecze z rywalkami z touru. Łatwiej wówczas dopracować elementy, które są w poprzednich dniach szlifowane.

Anisimova zaś ma szansę na powtórzenie tego, co osiągnęła Polka dwa lata temu, a Coco Gauff w poprzednim sezonie. Otóż zawodniczka, która wygrywała WTA 1000 w Pekinie, później triumfowała w WTA Finals.

Iga Świątek IBRAHIM EZZAT AFP

Amanda Anisimova DAISUKE URAKAMI AFP

