Informacje o fatalnej sytuacji kadrowej PGE Projektu Warszawa gruchnęły kilka godzin przed meczem. Drużynę nawiedziła epidemia infekcji, która wykluczyła z gry siedmiu zawodników z gwiazdami zespołu na czele, takimi jak Jakub Kochanowski, Bartosz Bednorz czy Linus Weber.

"Wykluczenia siedmiu zawodników mają charakter zdrowotny oraz są spowodowane nagłymi i ciężkimi infekcjami z objawami gorączki. Część zawodników pozostała w Warszawie, z kolei w trakcie podróży autokarem na mecz dolegliwości wskazujące na infekcję zgłosiło dwóch kolejnych zawodników" - poinformował klub ze stolicy.

Ze względu na napięty terminarz - zbliżające się mecze TAURON Pucharu Polski - spotkania nie dało się jednak przełożyć. W efekcie warszawianie w Lublinie mieli do dyspozycji tylko siedmiu zdrowych zawodników, w tym dwóch rozgrywających i dwóch libero. Przyjechali bez żadnego atakującego, z zaledwie jednym nominalnym środkowym.

Wielka improwizacja w PGE Projekcie Warszawa. Zaskoczyli mistrzów Polski

W tej sytuacji Bogdanka LUK Lublin miała ułatwione zadanie. Celem mistrzów Polski był atak na pozycję lidera, zajmowaną dotąd przez PGE Projekt.

Wydawało się, że trener Stephane Antiga może spokojnie oszczędzić Wilfredo Leona, który zgłosił problem z palcem i pojawił się w hali z mocno obandażowaną dłonią. W szóstce zastąpił go Jakub Wachnik.

Pełna kibiców hala Globus w Lublinie przywitała rywali z Warszawy brawami. Goście musieli się odnaleźć na nowych pozycjach: nominalny libero Damian Wojtaszek grał jako przyjmujący, a paru jego kolegów reagowało na bieżąco na wydarzenia na boisku. I tak w jednej z pierwszych akcji z prawego skrzydła zaatakował rozgrywający Jan Firlej.

Szybko punkt atakiem zdobył także Wojtaszek, na środku do bloku skakał rozgrywający Michał Kozłowski. Początek pierwszego seta był wyrównany, lublinianie minimalnie odskoczyli przy wyniku 11:9. Ale w żadnym momencie seta nie potrafili odskoczyć na więcej niż trzy punkty.

W grze warszawian było mnóstwo improwizacji, m.in. ataki środkowego Jurija Semeniuka z tzw. szóstej strefy, ale też wiele udanych akcji. Po zbiciu Wojtaszka sensacyjnie prowadzili nawet 23:22! Dopiero w grze na przewagi gospodarze wyrwali wygraną 27:25.

Nerwy u mistrzów Polski. Zaskakujący przebieg meczu w Lublinie

Na drugą partię lublinianie wyszli już bez Kewina Sasaka, który w pierwszym secie skończył tylko dwa z siedmiu ataków. Ale po wejściu na boisko Mateusza Malinowskiego początkowo wcale nie było lepiej - po pojedynczym bloku Wojtaszka goście prowadzili w drugiej partii 7:2.

Antiga poprosił o przerwę i obsztorcował swoich zawodników. Po chwili sięgnął po kolejnego rezerwowego, na boisku pojawił się Hilir Henno. Francuz zanotował udane wejście, Malinowski napędził drużynę asami serwisowymi - i mistrzowie Polski odrobili straty, objęli prowadzenie 10:8, potem dodali do niego jeszcze punkt.

Ale znów postradali przewagę, gdy Henno blokiem zatrzymał Firlej, i był remis 19:19. Po stronie gospodarzy znów zrobiło się nerwowo, ale w końcówce nie zawiedli. Malinowski zdobył w tym secie siedem punktów - zapewnił im zwycięstwo 25:22.

PlusLiga. Ambicja siatkarzy z Warszawy nie wystarczyła. Bogdanka LUK Lublin nowym liderem

Dopiero w trzecim secie Bogdanka LUK Lublin szybko uciekła rywalom, obejmując prowadzenie 9:4. Mistrzowie Polski byli już w stanie zdominować improwizujących gości, w końcu zaczęli też lepiej grać blokiem, który dotąd zaskakująco dobrze funkcjonował po drugiej stronie.

Ale warszawianie jeszcze raz się zerwali. Atakiem z tzw. szóstej strefy popisał się Wojtaszek - zdobył aż 10 punktów - za co zebrał owacje od całej hali. I na tablicy wyników było tylko 21:20 dla gospodarzy. Ci jednak wykonali zadanie, wygrali 25:23 i zgarnęli komplet punktów.

Zwycięstwo sprawia, że to Bogdanka LUK Lublin kończy pierwszą rundę fazy zasadniczej PlusLigi w fotelu lidera. PGE Projekt spada na drugie miejsce. Już za kilka dni, jeszcze przed nowym rokiem, obie drużyny zagrają w ćwierćfinałach TAURON Pucharu Polski.

Bogdanka LUK Lublin: Sasak, Grozdanow, Young, Komenda, McCarthy, Wachnik - Thales (libero) oraz Gyimah, Malinowski, Henno

PGE Projekt Warszawa: Kozłowski, Semeniuk, Wojtaszek, Firlej, Koppers, Tillie - Olenderek (libero)

Jan Firlej i Jurij Semeniuk, jedni z nielicznych zdrowych siatkarzy PGE Projektu Warszawa w Lublinie Piotr Matusewicz/East News East News

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin CEV.eu materiały prasowe

Trener Bogdanki LUK Lublin Stephane Antiga fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe