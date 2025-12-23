Skandaliczna decyzja. Rosjanie dopuszczeni. "Własna flaga i hymn"

W lutym 2022 roku cała Europa zamarła. Nad ranem 24 lutego Rosjanie wtargnęli na teren Ukrainy i rozpoczęli krwawą inwazję na naszego wschodniego sąsiada. Początkowo założenia były takie, że wszystko nie potrwa długo i Rosjanie szybko przejmą terytorium, które próbowali zaanektować.

Ukraińcy postawili jednak wielki opór w obronie swoich granic i ani myśleli o kapitulacji. Rozpoczęła się więc krwawa wojna, w której co tydzień giną tysiące niewinnych ludzi. W związku z tym atakiem Rosjanie musieli liczyć się z tym, że zostaną wykluczeni z różnych sportowych struktur międzynarodowych.

Rosjanie z własną flagą. Skandaliczna decyzja

Tak się stało w FIFA, UEFA czy FIS, a w ATP i WTA mogli startować tylko jako sportowcy neutralni. W ostatnich miesiącach coraz częstsze były jednak głosy, że niebawem Rosjanie wrócą do rywalizacji na arenach międzynarodowych. FIS na początku grudnia otrzymał wyrok CAS, który zmuszał go do dopuszczenia Rosjan.

Międzynarodowa Federacja Narciarska zaznaczyła jednak, że odbędzie się to tylko, jeśli poszczególni zawodnicy i zawodnicy przyjmą status sportowców neutralnych, a na sportowych arenach nie usłyszmy rosyjskiego hymnu, nie zobaczymy także rosyjskiej flagi w transmisji telewizyjnej.

Inaczej do sprawy podeszła jednak Międzynarodowa Federacja Szermiercza. Działacze tej organizacji uznali bowiem, że rosyjscy juniorzy mogą wrócić do rywalizacji. - Międzynarodowa Federacja Szermiercza dopuściła rosyjskich juniorów do zawodów z flagą i hymnem kraju - powiedział prezydent Federacji Szermierczej Rosji, Ilgar Mamiedow cytowany przez "tass.com".

