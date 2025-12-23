Ogłaszają ws. Lewandowskiego. Cios tuż przed Wigilią. To jednak prawda

Za nami połowa sezonu 2025/26. To oznacza, że nadszedł czas podsumowań. M. Carmen Torres z madryckiej Marki dała wprost do zrozumienia, jak obecnie wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona.

Według dziennikarki polski napastnik nadal jest niezbędny, ale już nie niezastąpiony. W poprzednich sezonach Lewandowski absolutnym pewniakiem w składzie Barcelony, ale to już koniec. Nastąpiła zmiana statusu.

Coś się skończyło. Lewandowski "już nie niezastąpiony". Takiej sytuacji w karierze Polaka jeszcze nie było

Odkąd Lewandowski stał się gwiazdą Bundesligi w Borussii Dortmund, zawsze był absolutną gwiazdą w swoim klubie. Później w Bayernie i Barcelonie. W tym sezonie wszsytko wygląda jednak inaczej.

Dzieje się tak za sprawą nieco słabszej formy fizycznej Polaka, ale również obecności zawodników, którzy mogą zastąpić polskiego napastnika na jego pozycji.

- W Barcelonie, w swoich dwóch pierwszych sezonach, 22/23 i 23/24, również nie opuścił żadnego meczu LaLiga, ale w poprzednim sezonie (24/25) opuścił dwa: przeciwko Realowi Madryt, ponieważ właśnie wracał po kontuzji, oraz przeciwko Mallorce - podaje "Marca".

- W tym sezonie, po 18 rozegranych kolejkach, ma już na koncie dwa takie mecze: pozostał na ławce rezerwowych i nie wyszedł na boisko przeciwko Betisowi i Osasunie. Nie zagrał ani minuty. A przeciwko Villarrealowi zagrał tylko 28 minut - zauważyła Torres.

Hansi Flick zachowawczo zarządza minutami polskiego napastnika, aby uniknąć sytuacji, w której piłkarz doznaje kontuzji. A jest na nie coraz bardziej podatny.

W tym momencie przyszłość Roberta Lewandowskiego jest określana jako "niepewna". Jego umowa z FC Barcelona wygasa po zakończeniu tego sezonu, a już niebawem ma dojść do spotkania z Hansim Flickiem.

Podczas tej rozmowy Niemiec i Polak mają wspólnie postanowić, co dalej. Hansi Flick nadal ceni Roberta Lewandowskiego, ale wie, że nie może przesadzać z jego eksloatacją.

Możliwe, że jeśli "Lewy" zgodzi się na obniżkę pensji i zmiany swojej roli na rezerwowego, zostanie w klubie na kolejny sezon. Rzeczywistość jednak nie jest kolorowa. Trzeba pogodzić się z tym, że Polak powoli schodzi ze sceny, a obniżka jego formy fizycznej jest zauważalna gołym okiem.

DJB: Lech Poznań w Europie. Analiza gry i wnioski POLSAT GO

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Robert Lewandowski AFP