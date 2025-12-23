Ogłaszają ws. Lewandowskiego. Cios tuż przed Wigilią. To jednak prawda
Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia na łamach madryckiej "Marki" pojawił się artykuł na temat Roberta Lewandowskiego. M. Carmen Torres podsumowała obecną sytuację polskiego napastnika w FC Barcelona i nie da się ukryć, że pewien etap w karierze gwiazdora dobiegł końca. Fakty mówią same za siebie. Lewandowski po raz pierwszy od kilkunastu lat nie jest już zawodnikiem niezastąpionym.
Za nami połowa sezonu 2025/26. To oznacza, że nadszedł czas podsumowań. M. Carmen Torres z madryckiej Marki dała wprost do zrozumienia, jak obecnie wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona.
Według dziennikarki polski napastnik nadal jest niezbędny, ale już nie niezastąpiony. W poprzednich sezonach Lewandowski absolutnym pewniakiem w składzie Barcelony, ale to już koniec. Nastąpiła zmiana statusu.
Coś się skończyło. Lewandowski "już nie niezastąpiony". Takiej sytuacji w karierze Polaka jeszcze nie było
Odkąd Lewandowski stał się gwiazdą Bundesligi w Borussii Dortmund, zawsze był absolutną gwiazdą w swoim klubie. Później w Bayernie i Barcelonie. W tym sezonie wszsytko wygląda jednak inaczej.
Dzieje się tak za sprawą nieco słabszej formy fizycznej Polaka, ale również obecności zawodników, którzy mogą zastąpić polskiego napastnika na jego pozycji.
- W Barcelonie, w swoich dwóch pierwszych sezonach, 22/23 i 23/24, również nie opuścił żadnego meczu LaLiga, ale w poprzednim sezonie (24/25) opuścił dwa: przeciwko Realowi Madryt, ponieważ właśnie wracał po kontuzji, oraz przeciwko Mallorce - podaje "Marca".
- W tym sezonie, po 18 rozegranych kolejkach, ma już na koncie dwa takie mecze: pozostał na ławce rezerwowych i nie wyszedł na boisko przeciwko Betisowi i Osasunie. Nie zagrał ani minuty. A przeciwko Villarrealowi zagrał tylko 28 minut - zauważyła Torres.
Hansi Flick zachowawczo zarządza minutami polskiego napastnika, aby uniknąć sytuacji, w której piłkarz doznaje kontuzji. A jest na nie coraz bardziej podatny.
W tym momencie przyszłość Roberta Lewandowskiego jest określana jako "niepewna". Jego umowa z FC Barcelona wygasa po zakończeniu tego sezonu, a już niebawem ma dojść do spotkania z Hansim Flickiem.
Podczas tej rozmowy Niemiec i Polak mają wspólnie postanowić, co dalej. Hansi Flick nadal ceni Roberta Lewandowskiego, ale wie, że nie może przesadzać z jego eksloatacją.
Możliwe, że jeśli "Lewy" zgodzi się na obniżkę pensji i zmiany swojej roli na rezerwowego, zostanie w klubie na kolejny sezon. Rzeczywistość jednak nie jest kolorowa. Trzeba pogodzić się z tym, że Polak powoli schodzi ze sceny, a obniżka jego formy fizycznej jest zauważalna gołym okiem.