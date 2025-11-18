W miniony weekend w Gorzowie Wielkopolskim odbył się turniej play-off BJK Cup. Polki miały za cel wygrać i awansować do dalszej części rozgrywek. Z roli faworytek wywiązały się bezbłędnie, a Iga Świątek w swoich spotkaniach nie dała żadnych szans rywalkom z Nowej Zelendii i Rumunii.

Przed Świątek teraz zasłużony odpoczynek. W 2025 roku wygrała trzy turnieje, w tym wielkoszlemowy Wimbledon. 24-latka musi już jednak także myśleć o przyszłorocznym sezonie. Jej pierwszym oficjalnym występem w 2026 roku będzie drużynowa impreza o nazwie United Cup. Oprócz Świątek, w naszej kadrze zobaczymy Huberta Hurkacza, Katarzynę Kawę, Daniela Michalskiego, Katarzynę Piter oraz Jana Zielińskiego. W turnieju udział weźmie 18 zespołów, a reprezentacja Polski trafiła do grupy F - razem z Niemcami i Holandią. Mecze rozgrywane będą w Sydney.

Komunikat ws. Świątek i Hurkacza. Ważne wieści z Australii

Organizatorzy turnieju w nocy z poniedziałku na wtorek zdradzili kolejne informacje dotyczące United Cup 2026. Tym razem poznaliśmy godziny spotkań.

Biało - Czerwoni rozpoczną turniej od meczu z Niemcami, który zaplanowano na 5 stycznia. Jako pierwszy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Alexanderem Zverevem. Ich spotkanie odbędzie się nie przed godz. 7:30 czasu polskiego. Po nich na korcie zameldują się Świątek i Eva Lys. Niemka trzy razy grała z Polką i za każdym razem doznawała sromotnej porażki. Ostatni raz tenisistki spotkały się w Montrealu, gdzie Świątek triumfowała 6:2, 6:2.

Dwa dni później Polacy zmierzą się z Holendrami. Ponownie zacznie Hurkacz, a jego rywalem będzie Tallon Griekspoor. To spotkanie rozpocznie się po północy czasu polskiego. Później na korcie w Sydney zameldują się Świątek i Syzan Lamens. Holenderka była rywalką raszynianki w tegorocznym US Open i sprawiła spore kłopoty naszej reprezentantce. Ostatecznie Świątek triumfowała 6:1, 4:6, 6:4, ale nie był to łatwy mecz.

Jeśli Biało - Czerwoni uporają się z rywalami to zagrają w ćwierćfinale. Ostatnią edycję United Cup zakończyli na finale, w którym musieli uznać wyższość Niemców.

Terminarz United Cup 2026

5 stycznia Polska - Niemcy

nie przed godz. 7:30 Hubert Hurkacz - Alexander Zverev

nie przed 9:00: Iga Świątek - Eva Lys

następnie: mikst

7 stycznia Polska - Holandia

0:30: Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor

następnie: Iga Świątek - Suzan Lamens

następnie: mikst

Ewentualne ćwierćfinały zaplanowano na 8 i 9 stycznia. Półfinały odbędą sie 10 stycznia, a dzień później zaplanowano finałowe starcie.

