Niespodziewane zdjęcie Igi Świątek. Polka nie mogła się powstrzymać

Iga Świątek zakończyła sezon i zdążyła też już pojechać i wrócić z wakacji. Wiceliderka rankingu WTA przygotowania przed kolejnym tenisowym rokiem odbywa w Warszawie i to właśnie na miejscu uczestniczy też w różnego rodzaju eventach. Ostatnio została zaproszona przez firmę, która śledzi jej poczynania od dłuższego czasu. Tenisistka postanowiła sobie przy okazji zrobić zabawne zdjęcie z Maciejem Ryszczukiem. Nie mogła powstrzymać się od komentarza.

Świątek bardzo starannie dobiera eventy i kampanie reklamowe, w których bierze udział. Wiceliderka rankingu WTA jest przede wszystkim skupiona na tenisie i stara się nadmiernie nie rozpraszać. Takiej okazji nie mogła jednak odpuścić.

Iga Świątek na evencie Lego

Firma Lego od lat uważnie obserwuje poczynania Świątek i szybko zaczęła z nią współpracować. Specjalnie dla niej wykonano m.in. makietę kortu tenisowego, na którym znalazła się zwycięska raszynianka i polscy kibice. Można powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia.

Nic dziwnego, że gdy tylko nadarzyła się okazja, Iga Świątek wzięła udział w evencie organizowanym przez Lego. W jego trakcie m.in. grała z dziećmi w bieganego tenisa, spotkała się z fanami i, oczywiście, budowała z klocków. Zabawy i śmiechu było co nie miara, a tenisistka pozostawała w znakomitym humorze. W pewnym momencie zrobiła sobie zdjęcie z Maciejem Ryszczukiem. 

Iga Świątek pokazała wspólne zdjęcie z Ryszczukiem. Nie wytrzymała

Nie od dziś wiadomo, że Iga Świątek bardzo dobrze rozumie się ze swoim trenerem od przygotowania fizycznego. Ryszczuk uważany jest za jednego z najlepszych specjalistów na świecie, a przy tym łatwo złapał wspólny język z polską zawodniczką. Niejednokrotnie zdarza im się dowcipkować w sieci. Przed premierą pierwszej części filmu "Wicked" sfotografowali się z kijem od szczotki i przedstawili jako główne bohaterki musicalu, Glinda i Elfaba.

Tym razem postanowili skorzystać z rekwizytów dostępnych na evencie Lego. Ryszczuk założył sobie na głowę obszerną główkę ludzika Lego, która zupełnie zasłaniała jego twarz. Potem stanął do zdjęcia ze Świątek i podpisał je "głowa pełna pomysłów". Świątek postanowiła to skontrować, również udostępniając zdjęcie u siebie.

Albo po prostu wielka głowa
napisała polska tenisistka.

Widać, że atmosfera w zespole wciąż jest znakomita. To dobry znak u progu sezonu przygotowawczego. Świątek planuje w najbliższym czasie podbicie Australii, a pierwsze kroki zacznie w niej stawiać podczas United Cup, które rozpocznie się zaraz po Nowym Roku.

Dwie osoby pozujące do zdjęcia, jedna z nich ma dużą maskę w kształcie klocka LEGO na głowie, obok niej stoi kobieta uśmiechająca się do aparatu, w tle kolorowe elementy dekoracyjne i tłum ludzi.
Iga Świątek i Maciej Ryszczuk na evencie LegoInstagram/iga.swiatekESP/Instagram
