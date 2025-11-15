Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wstrząsające wyznanie rywalki Igi Świątek. Granice zostały przekroczone

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Niezwykle traumatycznym przeżyciem podzieliła się z ojczystymi mediami niemiecka tenisistka, Eva Lys. 23-latka już jakiś czas temu ujawniła, że regularnie pada ofiarą hejterów, którzy obrażają ją i jej bliskich. Jeden z nich poszedł jednak o krok dalej i zaczął wysyłać młodej sportsmence wulgarne wiadomości.

Eva Lys
Eva LysAndy Wong/Associated PressEast News

O hejcie dotykającym sportowców mówi się już od dawien dawna, jednak wraz z rozwojem cyfryzacji przybiera on na sile. Kiedyś hejterzy swoje żale wylewali jedynie we wpisach na platformach społecznościowych, teraz jednak z łatwością uzyskują oni informacje o tenisistach, śledzą ich poza kortami, a nawistne komentarze wysyłają prosto na skrzynki mailowe. Takowe wiadomości po przegranych meczach otrzymuje m.in. wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek. Polka nie miała zamiaru milczeć w tej sprawie i na pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się wiadomościami, które w ostatnim czasie wysyłali jej hejterzy.

W podobnej sytuacji znajduje się także wiele rywalek Polki, w tym m.in. Niemka Eva Lys. 23-letnia zawodniczka wielokrotnie mówiła już o hejcie, jaki dotyka ją i ich bliskich. Niektórzy internauci ograniczają się "jedynie". do wysyłania wulgarne wiadomości, inni jednak idą o krok dalej - obrażają ich i grożą śmiercią.

Zobacz również:

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner
Tenis

Znamy najlepszego tenisistę świata. Bój Alcaraza z Sinnerem rozstrzygnięty

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Eva Lys o atakach hejterów. "To przekroczyło wszystkie granice"

    W ostatnim wywiadzie dla "Zeit" urodzona w Kijowie reprezentantka Niemiec wyjawiła, że prześladowcy zatruwają jej życie nie tylko na kortach, czy w sieci. "Niektórzy zdobyli adresy hoteli, a nawet numery pokoi. Najwyraźniej mieli na moim punkcie obsesję. To przekroczyło wszelkie granice" - przyznała.

    Od jednego z hejterów Lys otrzymała wiadomość, której treść z pewnością zapamięta na długie lata. "Szczegółowo opisywał, jak mnie zgw*łci, jak zgw*łci moją matkę. I jak zabije moją rodzinę. (...) Przeczytałam wszystko, co złego można przeczytać o sobie i swojej rodzinie. To na mnie wpływa, ale muszę nauczyć się sobie z tym radzić. To codzienność. Niestety" - oznajmiła młoda sportsmenka.

    Od tamtej pory Niemka stara się ograniczać korzystanie z mediów społecznościowych. Nie chce jednak usuwać swoich profili, gdyż to właśnie dzięki nim może mieć bliższy kontakt z prawdziwymi fanami, którzy wspierają ją na dobre i na złe.

    Jak donosi "BILD", w badaniu z 2024 roku, obejmującym 1,6 miliona komentarzy, WTA zaklasyfikowała aż 8000 z nich jako agresywne. Ponad 450 zawodniczek otrzymało wiadomości z nienawiścią w ciągu jednego roku, a organy ścigania zbadały dwanaście przypadków. Lys również rozważa teraz zgłoszenie takich wiadomości odpowiednim służbom.

    Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
    Młoda kobieta ubrana w sportowy strój tenisowy zakrywa twarz obiema dłońmi, stojąc na ciemnym tle. Na rękach opaski sportowe, na głowie jasna czapka z daszkiem. Całość sylwetki wyraża silne emocje.
    Niemiecka tenisistka Eva LysAndy Wong/Associated Press/East NewsEast News
    tenisistka w sportowej koszulce i czapce trzymająca rakietę tenisową oraz nagrodę, szeroko uśmiechnięta na tle kortu, wyrażając radość po meczu
    Eva LysWilliam WestAFP
    Eva Lys
    Eva LysJULIEN DE ROSAAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja