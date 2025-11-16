Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek nie dała szans Rumunce na BJK Cup. Polki wygrywają turniej w Gorzowie Wielkopolskim

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak Linda Klimovicova w znakomitym stylu pokonała Elenę Ruxandrę Bertea, do akcji wkroczyła Iga Świątek. Wiceliderka rankingu stanęła przed szansą, by zagwarantować naszej reprezentacji awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Rywalką Polki była Gabriela Lee - notowana na 292. miejscu w rankingu. Mimo drobnych kłopotów w pierwszym secie, ostatecznie raszynianka zdeklasowała rywalkę. 24-latka wygrała 6:2, 6:0 i zapewniła nam triumf w Gorzowie Wielkopolskim.

Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim
Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie WielkopolskimTomasz Browarczyk/400mm.plNewspix.pl

W związku z obecnością z Igi Świątek w składzie naszej reprezentacji, wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że pierwszy mecz w rywalizacji Polska - Rumunia może być kluczowy w kontekście potencjalnego awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup, jeszcze przed ew. deblem. Tym razem kapitan Dawid Celt postawił na Lindę Klimovicovą. Tenisistka debiutująca w grze pojedynczej podczas drużynowych rozgrywek spisała się znakomicie, pokonując Elenę Ruxandrę Bertea. Od stanu 2:2 obserwowaliśmy totalną dominację 21-latki. Ostateczny wynik brzmiał 6:2, 6:1.

Zobacz również:

Linda Klimovicova
Tenis

Nokaut na oczach Igi Świątek. Spektakularny debiut w polskiej kadrze. "Brawo Linda"

Artur Gac
Artur Gac

    Dzięki temu mistrzyni Wimbledonu stanęła przed szansą, by przypieczętować sukces Polek w Gorzowie Wielkopolskim. Niedzielną przeciwniczką raszynianki okazała się 292. rakieta świata - Gabriela Lee. Doświadczona Rumunka tylko raz w dotychczasowej karierze miała szansę zagrać z tenisistką z czołowej "10" rankingu - i to właśnie ze Świątek, podczas drugiej rundy WTA 250 w Warszawie. Przed trzema laty Iga wygrała spotkanie 6:3, 6:2. Teraz nasza reprezentantka również była zdecydowaną faworytką pojedynku.

    Zobacz również:

    STR/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFP / Artur Gac
    Iga Świątek

    Do Igi Świątek przyjechało małżeństwo znanych profesorów. Z misją specjalną

    Artur Gac
    Artur Gac

      BJK Cup: Iga Świątek kontra Gabriela Lee

      Mecz rozpoczął się od serwisu Lee. Od pierwszych zagrań dało się zauważyć sporą dysproporcję w prędkościach nadawanych przez obie tenisistki. Świątek natychmiast starała się przejmować inicjatywę, już poprzez return. Na "dzień dobry" przełamała rywalkę do 15, a potem utrzymała swoje podanie bez straty punktu, kończąc gema asem. W trakcie trzeciego rozdania zobaczyliśmy kilka pomyłek po stronie naszej reprezentantki, przez co zrobiło się 40-15 dla Gabrieli. Potem Rumunka nie wygrała już jednak ani jednej akcji, popełniła m.in. dwa podwójne błędy serwisowe. Dzięki temu Iga uzyskała podwójne przełamanie.

      Po zmianie stron znów zobaczyliśmy drobne problemy po stronie wiceliderki rankingu. Tym razem nie udało się ich okiełznać i już po pierwszym z dwóch break pointów mistrzyni tegorocznego Wimbledonu straciła swój serwis. Po chwili zobaczyliśmy znakomitą reakcję ze strony drugiej rakiety świata - przełamanie do zera pozwoliło na odzyskanie trzech "oczek" przewagi. To nie był jednak koniec festiwalu breaków. W następnym gemie Iga zafiniszowała smeczem w siatkę, potem Lee popełniła podwójny błąd serwisowy. Korzystną passę returnujących przerwała dopiero Świątek, podczas ósmego rozdania. Wówczas Iga wywalczyła sobie dwa setbole po asie serwisowym. Wykorzystała już pierwszego z nich i zamknęła partię wynikiem 6:2.

      Zobacz również:

      Iga Świątek oraz senator Koalicji Obywatelskiej związany z Gorzowem, Władysław Komarnicki
      Iga Świątek

      Senator Koalicji Obywatelskiej zgłasza postulat ws. Igi Świątek. Wiadomość dla prezydenta

      Artur Gac
      Artur Gac

        W drugiej odsłonie pojedynku mistrzyni Wimbledonu 2025 kontrolowała już sytuację od początku do końca. Tym razem ani razu nie dała się przełamać, w dodatku wygrała wszystkie gemy przy własnym podaniu. To zaowocowało pogromem w tej części starcia. Końcowy rezultat brzmiał 6:2, 6:0 na korzyść Świątek. Cały mecz potrwał 61 minut. W ten sposób Iga przypieczętowała awans reprezentacji Polski do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.

        Mecz Polska - Rumunia w BJK Cup:

        Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea 6:2, 6:1

        Iga Świątek - Gabriela Lee 6:2, 6:0

        Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu

        stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

        Czekamy na informację czy dojdzie do spotkania gry podwójnej. Decyzja należy do kapitanów.

        Dokładny zapis relacji z meczu Polska - Rumunia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

        Zobacz również:

        Wim Fissette w trakcie meczu Belgii w Ismaning
        Tenis

        Radość Fissette'a jeszcze zanim skończyła grać Świątek. Szok po meczu mistrzyni US Open

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w białej czapce i stroju wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe na korcie, wokół zawodniczki widoczna jest publiczność uważnie obserwująca mecz.
        Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
        Tenisistka w czerwono-białym stroju przygotowuje się do odbioru piłki podczas meczu na korcie tenisowym, trzymając rakietę oburącz, skupiona na grze
        Linda KlimovicovaLech MuszyńskiPAP
        Dwoje sportowców w białych dresach z orłem na piersi siedzi przed niebieskim tłem z logo Billie Jean King Cup, kobieta trzyma mikrofon i udziela wypowiedzi.
        Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt, obok Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja