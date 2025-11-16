W związku z obecnością z Igi Świątek w składzie naszej reprezentacji, wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że pierwszy mecz w rywalizacji Polska - Rumunia może być kluczowy w kontekście potencjalnego awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup, jeszcze przed ew. deblem. Tym razem kapitan Dawid Celt postawił na Lindę Klimovicovą. Tenisistka debiutująca w grze pojedynczej podczas drużynowych rozgrywek spisała się znakomicie, pokonując Elenę Ruxandrę Bertea. Od stanu 2:2 obserwowaliśmy totalną dominację 21-latki. Ostateczny wynik brzmiał 6:2, 6:1.

Dzięki temu mistrzyni Wimbledonu stanęła przed szansą, by przypieczętować sukces Polek w Gorzowie Wielkopolskim. Niedzielną przeciwniczką raszynianki okazała się 292. rakieta świata - Gabriela Lee. Doświadczona Rumunka tylko raz w dotychczasowej karierze miała szansę zagrać z tenisistką z czołowej "10" rankingu - i to właśnie ze Świątek, podczas drugiej rundy WTA 250 w Warszawie. Przed trzema laty Iga wygrała spotkanie 6:3, 6:2. Teraz nasza reprezentantka również była zdecydowaną faworytką pojedynku.

BJK Cup: Iga Świątek kontra Gabriela Lee

Mecz rozpoczął się od serwisu Lee. Od pierwszych zagrań dało się zauważyć sporą dysproporcję w prędkościach nadawanych przez obie tenisistki. Świątek natychmiast starała się przejmować inicjatywę, już poprzez return. Na "dzień dobry" przełamała rywalkę do 15, a potem utrzymała swoje podanie bez straty punktu, kończąc gema asem. W trakcie trzeciego rozdania zobaczyliśmy kilka pomyłek po stronie naszej reprezentantki, przez co zrobiło się 40-15 dla Gabrieli. Potem Rumunka nie wygrała już jednak ani jednej akcji, popełniła m.in. dwa podwójne błędy serwisowe. Dzięki temu Iga uzyskała podwójne przełamanie.

Po zmianie stron znów zobaczyliśmy drobne problemy po stronie wiceliderki rankingu. Tym razem nie udało się ich okiełznać i już po pierwszym z dwóch break pointów mistrzyni tegorocznego Wimbledonu straciła swój serwis. Po chwili zobaczyliśmy znakomitą reakcję ze strony drugiej rakiety świata - przełamanie do zera pozwoliło na odzyskanie trzech "oczek" przewagi. To nie był jednak koniec festiwalu breaków. W następnym gemie Iga zafiniszowała smeczem w siatkę, potem Lee popełniła podwójny błąd serwisowy. Korzystną passę returnujących przerwała dopiero Świątek, podczas ósmego rozdania. Wówczas Iga wywalczyła sobie dwa setbole po asie serwisowym. Wykorzystała już pierwszego z nich i zamknęła partię wynikiem 6:2.

W drugiej odsłonie pojedynku mistrzyni Wimbledonu 2025 kontrolowała już sytuację od początku do końca. Tym razem ani razu nie dała się przełamać, w dodatku wygrała wszystkie gemy przy własnym podaniu. To zaowocowało pogromem w tej części starcia. Końcowy rezultat brzmiał 6:2, 6:0 na korzyść Świątek. Cały mecz potrwał 61 minut. W ten sposób Iga przypieczętowała awans reprezentacji Polski do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.

Mecz Polska - Rumunia w BJK Cup:

Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea 6:2, 6:1

Iga Świątek - Gabriela Lee 6:2, 6:0

Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu

stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

Czekamy na informację czy dojdzie do spotkania gry podwójnej. Decyzja należy do kapitanów.

Dokładny zapis relacji z meczu Polska - Rumunia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Linda Klimovicova Lech Muszyński PAP

Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt, obok Katarzyna Kawa Lech Muszyński PAP